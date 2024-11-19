Исследование МТС: белгородцы предпочитают слушать популярную музыку и рок

По данным портала «АртМосковия», в Белгородской области, как и в других регионах растёт интерес к хип-хопу и R&B, что связано с популярностью коротких видеороликов в социальных сетях. Набирает обороты популярный музыкальный стиль гиперпоп, который стал известен благодаря таким группам, как CREAM SODA. Гиперпоп зародился в середине 2010-х годов и характеризуется сильным преобразованием вокала, металлическим звучанием, запоминающимися припевами и отсылками к интернет-культуре начала нулевых. Вскоре это направление может стать одним из самых перспективных в ближайшем будущем, отмечают аналитики МТС.