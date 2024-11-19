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Posted 19 ноября, 08:31

Published 19 ноября, 08:31

Modified 19 ноября, 08:33

Updated 19 ноября, 08:33

Исследование МТС: белгородцы предпочитают слушать популярную музыку и рок

Исследование МТС: белгородцы предпочитают слушать популярную музыку и рок

19 ноября 2024, 08:31
Фото: МТС.
Современная популярная музыка чаще всего звучит в смартфонах белгородцев, если они хотят поднять себе настроение. Это выяснили аналитики «МТС Медиа» вместе с агентством ONSIDE. В тренде — эксперименты со звучанием, сочетание с другими стилями, гипер-поп и этномузыка.

Поп-музыка — наиболее популярный жанр в России, рок занимает вторую позицию, особенно выделяется панк-рок и пост-панк, отмечают аналитики МТС. Однако, например, в ХМАО, Архангельской и Свердловской областях, эксперты наблюдают тенденцию к смягчению музыки. Вместо тяжёлого рока и метала на сцену выходит софт-панк и инди-рок, поднимающий темы любви и отношений.

По данным портала «АртМосковия», в Белгородской области, как и в других регионах растёт интерес к хип-хопу и R&B, что связано с популярностью коротких видеороликов в социальных сетях. Набирает обороты популярный музыкальный стиль гиперпоп, который стал известен благодаря таким группам, как CREAM SODA. Гиперпоп зародился в середине 2010-х годов и характеризуется сильным преобразованием вокала, металлическим звучанием, запоминающимися припевами и отсылками к интернет-культуре начала нулевых. Вскоре это направление может стать одним из самых перспективных в ближайшем будущем, отмечают аналитики МТС.

Современные российские исполнители экспериментируют со звучанием, сочетая элементы поп-музыки, рока, рэпа, хип-хопа и металла с этническими мотивами и фолком. Уникальные комбинации и игра национальных инструментов находят отклик у молодой аудитории. Музыканты используют национальные мотивы и адаптируют их под современные музыкальные течения.

«Современная российская музыкальная сцена очень разнообразна, но это разнообразие не всегда отражается в медиапространстве. Отсутствие заметных для широкой публики музыкальных медиа ограничивает молодых артистов в продвижении. Всё это приводит к тому, что регионы живут своим звуком: развиваются и изменяются локальные жанры, но массовый слушатель об этом узнает только в одном случае — если жанр или его представитель становятся популярным», — отмечает генеральный директор МТС Лейбла Надежда Бойчевски.

МТС будет бесплатно предупреждать белгородцев об утечке данных из других организаций
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Музыка#Мтс#Белгород#Жанры
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