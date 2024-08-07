МТС будет бесплатно предупреждать белгородцев об утечке данных из других организаций

Мошенники могут воспользоваться персональными данными клиентов, чтобы оформить кредит или украсть деньги. По данным МТС, за полгода у 83 млн пользователей интернет-сервисов данные утекали хотя бы один раз, а у почти у 20 миллионов — два раза. Среди утекших данных могут быть пароли, паспортные данные и другая конфиденциальная информация.