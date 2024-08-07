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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Услуги операторов

МТС будет бесплатно предупреждать белгородцев об утечке данных из других организаций

7 августа 2024, 14:15
Фото: МТС
Услуги операторов
Цифровая экосистема МТС сообщила о том, что внедрила в сервис «Защитник» функцию поиска утечек персональных данных. Функция уже доступна бесплатно для всех абонентов МТС в Белгородской области.

С помощью неё пользователи смогут узнать о данных, которые утекли из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. Также пользователи сервиса будут получать рекомендации о том, как необходимо действовать для сохранности данных.

Мошенники могут воспользоваться персональными данными клиентов, чтобы оформить кредит или украсть деньги. По данным МТС, за полгода у 83 млн пользователей интернет-сервисов данные утекали хотя бы один раз, а у почти у 20 миллионов — два раза. Среди утекших данных могут быть пароли, паспортные данные и другая конфиденциальная информация.

Решение от МТС уведомит об утечках из сервисов, которыми пользуются абоненты, покажет историю утечек, укажет источник, характер данных и подскажет, что делать, чтобы обезопасить себя. Сервис доступен всем абонентам МТС. Воспользоваться им можно в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник». Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, абонентам нужно будет просто обновить на своем смартфоне приложении «Мой МТС».

«После утечек данных, мошенники активно пытаются использовать конфиденциальную информацию о пользователях сервисов. Мы видим, что после таких случаев количество спам-звонков к абонентам МТС увеличивается на 25%. Именно поэтому мы развиваем нашу территорию безопасности, разрабатывая для „Защитника“ всё новые функции и делаем их доступными для каждого. Отмечу, что для противодействия мошенничеству нужен комплекс действий, и своевременное уведомление об утечке — один из важных аспектов. Чем раньше пользователь узнает об утечке, тем быстрее он сможет обезопасить себя», — комментирует директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.
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