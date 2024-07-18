МТС: белгородцы чаще других жителей Черноземья общаются в мессенджерах с планшетов

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
По данным экспертов, в регионах Черноземья в среднем 45% от всего мобильного трафика абонентов МТС, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 24% на просмотр видео и 16% на мессенджеры.
Жители Черноземья используют планшеты для общения и развлечений. Однако, лидерами по доле мобильного трафика в социальных сетях стали тамбовчане (52% от общего мобильного трафика на планшетах), по просмотру видео опережают липчане (31%), мессенджеры наиболее популярны у белгородцев (23%).
В Черноземье продажи планшетов второй год подряд демонстрируют положительный результат, здесь лидирует Воронеж. Так, с января по июнь 2024 года в столице Черноземья было продано на 67% гаджетов больше, чем годом ранее.