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МТС: белгородцы чаще других жителей Черноземья общаются в мессенджерах с планшетов

МТС: белгородцы чаще других жителей Черноземья общаются в мессенджерах с планшетов

18 июля 2024, 08:30
Фото: МТС
Цифровая экосистема МТС проанализировала рынок планшетов и их использование жителями Центрально-Черноземного района.

По данным экспертов, в регионах Черноземья в среднем 45% от всего мобильного трафика абонентов МТС, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 24% на просмотр видео и 16% на мессенджеры.

Жители Черноземья используют планшеты для общения и развлечений. Однако, лидерами по доле мобильного трафика в социальных сетях стали тамбовчане (52% от общего мобильного трафика на планшетах), по просмотру видео опережают липчане (31%), мессенджеры наиболее популярны у белгородцев (23%).

В Черноземье продажи планшетов второй год подряд демонстрируют положительный результат, здесь лидирует Воронеж. Так, с января по июнь 2024 года в столице Черноземья было продано на 67% гаджетов больше, чем годом ранее.

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#Артем Черненко#Видео#Общество#Белгородцы#Воронеж#Социальные сети#Черноземье#Общение#Планшеты#Развлечения#Липчане#Мессенджеры
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