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Posted 17 декабря, 06:18

Published 17 декабря, 06:18

Modified 17 декабря, 06:20

Updated 17 декабря, 06:20

Белгородец убил ножом своих тёщу и тестя

Тёще — восемь, тестю — больше 20: мужчина убил и ограбил родителей жены

17 декабря 2024, 06:18
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородец убил ножом своих тёщу и тестя

Мужчина ударил ножом отца своей жены, потом нанёс восемь ножевых ранений тёще, ограбил их и добил тестя более 20 ударами ножом, сообщили в областной прокуратуре.

Произошло это в феврале 2024 года. Белгородец приехал к родственникам и выпивал со своим тестем. Когда последний ушёл в туалет, мужчина взял два ножа и, когда тесть вернулся, ударил его в живот. Тёща услышала крики, пришла посмотреть, что случилось, и сама получила восемь ножевых ранений.

Зять потребовал от них деньги и ювелирные украшения, а после добил тестя более 20 ударами ножом. От полученных травм пострадавшие умерли на месте.

Мужчину задержали за убийство и разбой. Уголовное дело направили в областной суд.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Двойное убийство#Зять
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