Тёще — восемь, тестю — больше 20: мужчина убил и ограбил родителей жены

Произошло это в феврале 2024 года. Белгородец приехал к родственникам и выпивал со своим тестем. Когда последний ушёл в туалет, мужчина взял два ножа и, когда тесть вернулся, ударил его в живот. Тёща услышала крики, пришла посмотреть, что случилось, и сама получила восемь ножевых ранений.