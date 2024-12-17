Тёще — восемь, тестю — больше 20: мужчина убил и ограбил родителей жены

Posted 17 декабря, 06:18
Published 17 декабря, 06:18
Modified 17 декабря, 06:20
Updated 17 декабря, 06:20
Произошло это в феврале 2024 года. Белгородец приехал к родственникам и выпивал со своим тестем. Когда последний ушёл в туалет, мужчина взял два ножа и, когда тесть вернулся, ударил его в живот. Тёща услышала крики, пришла посмотреть, что случилось, и сама получила восемь ножевых ранений.
Зять потребовал от них деньги и ювелирные украшения, а после добил тестя более 20 ударами ножом. От полученных травм пострадавшие умерли на месте.
Мужчину задержали за убийство и разбой. Уголовное дело направили в областной суд.