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Двойное убийство

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2024
Конкурсного управляющего и ещё одного мужчину нашли мёртвыми в Белгородской области
16 марта, 16:54
2023
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве двоих мужчин в военной форме
18 июля 2023, 11:19
Убивший двух сестёр белгородец пытался обжаловать приговор о пожизненном сроке
20 апреля 2023, 07:23
Суд признал белгородца виновным в громком убийстве адвоката и её сестры
24 января 2023, 09:06
2022
Одна из убитых в Губкине женщин была адвокатом
Житель Губкина убил свою сожительницу и её сестру, после чего его задержали правоохранители. Одна из убитых женщин работала адвокатом, сообщает ТАСС.
31 января 2022, 07:23

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