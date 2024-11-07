Житель Алтая убил белгородца и выкинул тело с балкона

В ночь с 15 на 16 августа в одной из квартир МКД микрорайона Восточный в Старом Осколе житель Алтайского края выпивал со знакомым спиртные напитки. В это время между ними завязался конфликт, в ходе которого иногородец нанёс пострадавшему несколько ударов ножом в шею, лицо и туловище. Он также нанёс и другие телесные повреждения, из-за чего тот скончался.