Житель Алтая убил белгородца и выкинул тело с балкона

Posted 7 ноября, 13:40
Published 7 ноября, 13:40
Modified 7 ноября, 13:42
Updated 7 ноября, 13:42
В ночь с 15 на 16 августа в одной из квартир МКД микрорайона Восточный в Старом Осколе житель Алтайского края выпивал со знакомым спиртные напитки. В это время между ними завязался конфликт, в ходе которого иногородец нанёс пострадавшему несколько ударов ножом в шею, лицо и туловище. Он также нанёс и другие телесные повреждения, из-за чего тот скончался.
Обвиняемый пытался скрыть совершённое им преступление, сбросив тело с балкона и скрыв его под листьями и ветвями кустарника.
Кроме того, в начале лета он же похитил из квартиры другой своей знакомой удостоверение ветерана боевых действий.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по части 2 статьи 325 УК РФ («Похищение у гражданина другого важного личного документа»). Его заключили под стражу на момент расследования дела, а теперь все материалы направят в суд на рассмотрение.