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Posted 7 ноября, 13:40

Published 7 ноября, 13:40

Modified 7 ноября, 13:42

Updated 7 ноября, 13:42

Житель Алтая убил белгородца и выкинул тело с балкона

Житель Алтая убил белгородца и выкинул тело с балкона

7 ноября 2024, 13:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Убийство
Житель Алтайского края убил одного знакомого и обворовал второго, а затем попал под стражу. Теперь ему грозит уголовный срок. Подробности сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

В ночь с 15 на 16 августа в одной из квартир МКД микрорайона Восточный в Старом Осколе житель Алтайского края выпивал со знакомым спиртные напитки. В это время между ними завязался конфликт, в ходе которого иногородец нанёс пострадавшему несколько ударов ножом в шею, лицо и туловище. Он также нанёс и другие телесные повреждения, из-за чего тот скончался.

Обвиняемый пытался скрыть совершённое им преступление, сбросив тело с балкона и скрыв его под листьями и ветвями кустарника.

Кроме того, в начале лета он же похитил из квартиры другой своей знакомой удостоверение ветерана боевых действий.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по части 2 статьи 325 УК РФ («Похищение у гражданина другого важного личного документа»). Его заключили под стражу на момент расследования дела, а теперь все материалы направят в суд на рассмотрение.

Ранее судимый белгородец угрожал своей матери убийством из-за квартиры
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#Александра Склярова#Белгородская область#Убийство#Похищение#Обвинение#Белгород#Алтайский край
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