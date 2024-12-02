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Posted 2 декабря, 09:25

Published 2 декабря, 09:25

Modified 2 декабря, 09:25

Updated 2 декабря, 09:25

В Белгородской области осудили подростков за убийство из-за золотой цепочки

Двое подростков убили старооскольца из-за золотой цепочки. Что решил суд?

2 декабря 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области осудили подростков за убийство из-за золотой цепочки

Суд вынес приговор по делу об убийстве из-за цепочки в Старом Осколе

Сюжет
Убийство
В сентябре 2023 года в заведении «24 градуса» в Старом Осколе подростки насмерть забили 47-летнего Алексея Юдина. Суд вынес приговор, но близкие погибшего оказались им недовольны, сообщает «9 Канал».

Старооскольский суд на минувшей неделе вынес приговор по громкому делу. За неосторожное убийство, которое 18-летний парень со своим 16-летним товарищем совершили из-за золотой цепочки, они получили 4,5 года колонии общего режима и 3,5 года в исправительной соответственно.

Одному предъявляли обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, вменяли обоим.

Судебное разбирательство тянулось год и два месяца. На каждом из более чем 10 заседаний присутствовала дочь убитого. Семья оказалась недовольна приговором.

«Мы вообще думали: чем больше, тем лучше. До десятки, по крайней мере так», — рассказала вдова Алексея Юдина и поделилась, что намерена добиваться пересмотра приговора.

Пивное заведение, где произошла трагедия, продолжает работать. Именно туда хотели отправлять учителей для контроля за правопорядком.

Сотрудница «24 градусов», по словам дочери Алексея, видела момент избиения, но ничего не предприняла.

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