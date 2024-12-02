Двое подростков убили старооскольца из-за золотой цепочки. Что решил суд?

Старооскольский суд на минувшей неделе вынес приговор по громкому делу. За неосторожное убийство, которое 18-летний парень со своим 16-летним товарищем совершили из-за золотой цепочки, они получили 4,5 года колонии общего режима и 3,5 года в исправительной соответственно.