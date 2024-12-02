Двое подростков убили старооскольца из-за золотой цепочки. Что решил суд?

Posted 2 декабря, 09:25
Published 2 декабря, 09:25
Modified 2 декабря, 09:25
Updated 2 декабря, 09:25
Старооскольский суд на минувшей неделе вынес приговор по громкому делу. За неосторожное убийство, которое 18-летний парень со своим 16-летним товарищем совершили из-за золотой цепочки, они получили 4,5 года колонии общего режима и 3,5 года в исправительной соответственно.
Одному предъявляли обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, вменяли обоим.
Судебное разбирательство тянулось год и два месяца. На каждом из более чем 10 заседаний присутствовала дочь убитого. Семья оказалась недовольна приговором.
«Мы вообще думали: чем больше, тем лучше. До десятки, по крайней мере так», — рассказала вдова Алексея Юдина и поделилась, что намерена добиваться пересмотра приговора.
Пивное заведение, где произошла трагедия, продолжает работать. Именно туда хотели отправлять учителей для контроля за правопорядком.
Сотрудница «24 градусов», по словам дочери Алексея, видела момент избиения, но ничего не предприняла.