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Posted 28 ноября, 13:03

Published 28 ноября, 13:03

Modified 28 ноября, 13:03

Updated 28 ноября, 13:03

«Щелкунчика» белгородцы смогут увидеть в кинотеатре, но в прямой трансляции

Если нет 100 тысяч на билет: белгородцы смогут посмотреть «Щелкунчика». Когда и где?

28 ноября 2024, 13:03
Фото: 1MI. «Щелкунчика» белгородцы смогут увидеть в кинотеатре, но в прямой трансляции

В Старом Осколе проведут прямую трансляцию «Щелкунчика» из Большого театра

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Новости Старого Оскола
«Щелкунчик» — это традиционное новогоднее представление Большого театра, которое уже много лет пользуется огромной популярностью. Билеты на него раскупаются за секунды, а спектакли проходят с аншлагом. В этом году балет смогут увидеть и жители Старого Оскола, пишет РИА «Новости».

Большой театр проведёт трансляции новогоднего балета «Щелкунчик». Онлайн-показ запланирован на 31 декабря в 20:00 мск в официальном сообществе ГАБТа «ВКонтакте».

Кроме того, прямая трансляция вечером 30 декабря и утром 31 декабря пройдёт в том числе в кинотеатрах в разных регионах страны. В Белгороде, к сожалению, сеансов не планируется. Зато посмотреть на представление можно будет в Старом Осколе.

В 2023 году балет «Щелкунчик» оказался в центре скандала из-за ситуации с билетами. Представление очень популярное, а мест в Большом театре на всех желающих недостаточно.

Большая часть билетов попадала в руки перекупщиков, цена доходила до 300-400 тысяч рублей. Театр попытался бороться с нарушителями, разрешив приобретать проходные только очно, в определённый день, в определённой очереди и с браслетами.

В итоге зрители стояли за ними неделями, некоторые целыми семьями посменно. У касс произошла давка, из-за чего пришлось вызывать ОМОН.

В 2024 году продажа билетов на балет «Щелкунчик» начнётся 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Зрители (как физические, так и юридические лица) смогут приобрести билет по-новому — на аукционе с 2 по 14 декабря. Стартовая цена на комплект из двух билетов в партер составит 100 тысяч рублей.

Спекулируют ли билетами в театры Белгородской области?
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