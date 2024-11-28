Если нет 100 тысяч на билет: белгородцы смогут посмотреть «Щелкунчика». Когда и где?

Posted 28 ноября, 13:03
Published 28 ноября, 13:03
Modified 28 ноября, 13:03
Updated 28 ноября, 13:03
Большой театр проведёт трансляции новогоднего балета «Щелкунчик». Онлайн-показ запланирован на 31 декабря в 20:00 мск в официальном сообществе ГАБТа «ВКонтакте».
Кроме того, прямая трансляция вечером 30 декабря и утром 31 декабря пройдёт в том числе в кинотеатрах в разных регионах страны. В Белгороде, к сожалению, сеансов не планируется. Зато посмотреть на представление можно будет в Старом Осколе.
В 2023 году балет «Щелкунчик» оказался в центре скандала из-за ситуации с билетами. Представление очень популярное, а мест в Большом театре на всех желающих недостаточно.
Большая часть билетов попадала в руки перекупщиков, цена доходила до 300-400 тысяч рублей. Театр попытался бороться с нарушителями, разрешив приобретать проходные только очно, в определённый день, в определённой очереди и с браслетами.
В итоге зрители стояли за ними неделями, некоторые целыми семьями посменно. У касс произошла давка, из-за чего пришлось вызывать ОМОН.
В 2024 году продажа билетов на балет «Щелкунчик» начнётся 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Зрители (как физические, так и юридические лица) смогут приобрести билет по-новому — на аукционе с 2 по 14 декабря. Стартовая цена на комплект из двух билетов в партер составит 100 тысяч рублей.