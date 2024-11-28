Если нет 100 тысяч на билет: белгородцы смогут посмотреть «Щелкунчика». Когда и где?

В 2024 году продажа билетов на балет «Щелкунчик» начнётся 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Зрители (как физические, так и юридические лица) смогут приобрести билет по-новому — на аукционе с 2 по 14 декабря. Стартовая цена на комплект из двух билетов в партер составит 100 тысяч рублей.