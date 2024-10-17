bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 08:35

Published 17 октября, 08:35

Modified 17 октября, 08:37

Updated 17 октября, 08:37

Спекулируют ли билетами в театры Белгородской области?

Спекулируют ли билетами в театры Белгородской области?

17 октября 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Коррупция
Большой театр сообщил, что начал продавать исключительно именные билеты по удостоверяющим личность документам для предотвращения спекуляции. Журналисты Бел.Ру выяснили, были ли факты спекуляции в Белгородской области.

В региональном правительстве нам сообщили, что в адрес министерства культуры области в прошлом году поступило одно обращение по факту спекуляции при покупке билетов на спектакли Белгородского государственного академического драматического театра имени М. С. Щепкина в областном центре.

После поступления обращения министерство инициировало проверку и сделало запрос в региональное управление МВД, чтобы правоохранители дали правовую оценку действиям в рамках уголовного либо административного законодательства РФ.

По итогам следственных мероприятий управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Белгорода нарушений со стороны театра не зафиксировало.

Что касается фактов спекуляции билетами в театры в этом году, официально их не фиксировали.

Напомним, от белгородцев неоднократно поступали жалобы на то, что приобрести билеты в БГАДТ им. Щепкина удалённо невозможно из-за отсутствия мест. При этом в зале постоянно есть свободные кресла.

На это в региональном правительстве нам сообщили, что из-за оперативной обстановки, которая складывается в Белгородской области, наполняемость зрительного зала в драмтеатре ограничена — не более 75% допустимой вместимости.

Спектакль уличного театра кукол из Бразилии покажут белгородцам, но есть нюанс
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы могут на льготных условиях ходить в музеи и театры: кому положена скидка?Торговые центры, театры и музеи: изменился ли график работы после обстрелов Белгорода«Цирк лорда Вандерлиста» и спектакль от «Заячьего стона» покажут белгородцам
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Коррупция#Театры#Эксклюзив#Обращение#Министерство культуры#Белгород#Большой театр#Спекуляция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика