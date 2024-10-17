Спекулируют ли билетами в театры Белгородской области?

Posted 17 октября, 08:35
Published 17 октября, 08:35
Modified 17 октября, 08:37
Updated 17 октября, 08:37
В региональном правительстве нам сообщили, что в адрес министерства культуры области в прошлом году поступило одно обращение по факту спекуляции при покупке билетов на спектакли Белгородского государственного академического драматического театра имени М. С. Щепкина в областном центре.
После поступления обращения министерство инициировало проверку и сделало запрос в региональное управление МВД, чтобы правоохранители дали правовую оценку действиям в рамках уголовного либо административного законодательства РФ.
По итогам следственных мероприятий управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Белгорода нарушений со стороны театра не зафиксировало.
Что касается фактов спекуляции билетами в театры в этом году, официально их не фиксировали.
Напомним, от белгородцев неоднократно поступали жалобы на то, что приобрести билеты в БГАДТ им. Щепкина удалённо невозможно из-за отсутствия мест. При этом в зале постоянно есть свободные кресла.
На это в региональном правительстве нам сообщили, что из-за оперативной обстановки, которая складывается в Белгородской области, наполняемость зрительного зала в драмтеатре ограничена — не более 75% допустимой вместимости.