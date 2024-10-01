Спектакль уличного театра кукол из Бразилии покажут белгородцам, но есть нюанс

Перед белгородцами выступят артисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Курска и Брянска, Орла и Липецка, Владимира, Тулы и Смоленска, Горловки и Луганска. Среди постановок — не только детские сказки, но и «Преступление и наказание» (16+) от белгородского театра кукол, водевиль «Чехов. Медведь. Предложение» (12+) от брянских артистов, балаган «Шутники» от Московского открытого театра кукол (12+).