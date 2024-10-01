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Posted 1 октября, 13:37

Published 1 октября, 13:37

Modified 1 октября, 13:39

Updated 1 октября, 13:39

В Белгороде стартовал Международный фестиваль театров кукол

Спектакль уличного театра кукол из Бразилии покажут белгородцам, но есть нюанс

1 октября 2024, 13:37
Фото: минкультуры Белгородской области
В Белгороде стартовал Международный фестиваль театров кукол

Международный фестиваль театров кукол стартовал в Белгороде

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Новости Белгорода
Мероприятия пройдут с 30 сентября по 5 октября. Для белгородцев выступят творческие коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга, Курска и Орла, Горловки и Луганска, а также Могилёва. Покажут и постановку бразильского театра, сообщили в белгородском министерстве культуры.

В столице региона 30 сентября открыли X Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава». Гостей ожидают мастер-классы, творческие встречи и театральные постановки для детей и взрослых.

Перед белгородцами выступят артисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Курска и Брянска, Орла и Липецка, Владимира, Тулы и Смоленска, Горловки и Луганска. Среди постановок — не только детские сказки, но и «Преступление и наказание» (16+) от белгородского театра кукол, водевиль «Чехов. Медведь. Предложение» (12+) от брянских артистов, балаган «Шутники» от Московского открытого театра кукол (12+).

Выступят перед белгородцам и артисты Могилёвского областного театра кукол. Они представят авантюрную комедию «Удивительные приключения панов Кублицкого и Заблоцкого» (16+) на белорусском языке.

Кроме того, на фестивале представят спектакль уличного театра кукол из Бразилии. Однако покажут его в онлайн-режиме.

Фестиваль «Белгородская забава» продлится по 5 октября. Всего планируется показать 14 спектаклей, которые будут оценивать не только известные театральные деятели, но и детское жюри.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Культура#Театр кукол#Новости Белгорода#Белгород#Постановки
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