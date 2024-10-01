Спектакль уличного театра кукол из Бразилии покажут белгородцам, но есть нюанс

Posted 1 октября, 13:37
Published 1 октября, 13:37
Modified 1 октября, 13:39
Updated 1 октября, 13:39
В столице региона 30 сентября открыли X Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава». Гостей ожидают мастер-классы, творческие встречи и театральные постановки для детей и взрослых.
Перед белгородцами выступят артисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Курска и Брянска, Орла и Липецка, Владимира, Тулы и Смоленска, Горловки и Луганска. Среди постановок — не только детские сказки, но и «Преступление и наказание» (16+) от белгородского театра кукол, водевиль «Чехов. Медведь. Предложение» (12+) от брянских артистов, балаган «Шутники» от Московского открытого театра кукол (12+).
Выступят перед белгородцам и артисты Могилёвского областного театра кукол. Они представят авантюрную комедию «Удивительные приключения панов Кублицкого и Заблоцкого» (16+) на белорусском языке.
Кроме того, на фестивале представят спектакль уличного театра кукол из Бразилии. Однако покажут его в онлайн-режиме.
Фестиваль «Белгородская забава» продлится по 5 октября. Всего планируется показать 14 спектаклей, которые будут оценивать не только известные театральные деятели, но и детское жюри.
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