Торговые центры, театры и музеи: изменился ли график работы после обстрелов Белгорода

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Судя по информации на официальном сайте и в соцсетях торгового центра «МегаГринн», график работы не изменился. Интересно, что в выходные в ТЦ даже проходили развлекательные мероприятия для детей. Среди них — мастер-класс по созданию клоуна из бумаги, развлекательная программа с аниматорами, выступление творческих коллективов, розыгрыш компьютерного стула для школьника, крио-шоу и театрализованная программа.
В ТРК «РИО» изменения в режим работы внесли ещё с 21 августа. В соцсетях ТРК указано, что с учётом рекомендаций, полученных от администрации Белгорода, «РИО» работает с 10:00 до 21:00, кинотеатр — с 10:00 до 22:00, гипермаркет — с 08:00 до 22:00, а «Бургер Кинг» — с 08:00 до 00:00.
Что касается «Сити Молла», который оказался практически в самом центре обстрела 30 августа, по решению оперштаба ТРЦ с 31 августа работает до 20:00.
В драмтеатре имени Щепкина информации о каких-либо изменениях не сообщали. Стоит отметить, что билеты в продаже есть. Ближайшее выступление запланировано на 6 сентября. В прежнем режиме, судя по сайту и соцсетям, работает Белгородский государственный театр кукол.
Уточнить в кассах сегодня более точную информацию о графиках работы вышеуказанных учреждений невозможно, так как сегодня у них выходной.
Что касается белгородской филармонии, в соцсетях есть информация только о новом режиме работы кассы: со среды по субботу — с 12:00 до 18:00, выходные: воскресенье, понедельник и вторник.
Примечательно, что 31 августа концерт «Лучший город земли», который должен был пройти сегодня в Литераторском дворике, перенесли на 15 сентября. О других изменениях информации нет.
Музей-диорама «Огненная дуга» в Белгороде работает в прежнем режиме. На сайте учреждения указано, что гостей ожидают 31 августа.
Продолжает работу и Белгородский художественный музей. С 26 августа по 1 сентября в учреждении работали различные выставки.
Новый творческий сезон открыли и в Белгородском государственном литературном музее. Для посетителей подготовили лекции, выставки, мастер-классы и конкурсы.
Таким образом, большинство учреждений культуры Белгорода и торговые центры работают в прежнем формате. Исключением является «Сити Молл», который находится в зоне обстрелов.