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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Большинство учреждений Белгорода не изменили график работы после обстрелов

Торговые центры, театры и музеи: изменился ли график работы после обстрелов Белгорода

2 сентября 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney

Большинство учреждений Белгорода не изменили график работы после обстрелов

Областной центр уже который день находится под массированными обстрелами ВСУ. Журналисты Бел.Ру изучили графики работы торговых центров, театров и музеев Белгорода и выяснили, принимают ли они сейчас гостей.

Торговые центры

Судя по информации на официальном сайте и в соцсетях торгового центра «МегаГринн», график работы не изменился. Интересно, что в выходные в ТЦ даже проходили развлекательные мероприятия для детей. Среди них — мастер-класс по созданию клоуна из бумаги, развлекательная программа с аниматорами, выступление творческих коллективов, розыгрыш компьютерного стула для школьника, крио-шоу и театрализованная программа.

Фото: Сайт учреждения

В ТРК «РИО» изменения в режим работы внесли ещё с 21 августа. В соцсетях ТРК указано, что с учётом рекомендаций, полученных от администрации Белгорода, «РИО» работает с 10:00 до 21:00, кинотеатр — с 10:00 до 22:00, гипермаркет — с 08:00 до 22:00, а «Бургер Кинг» — с 08:00 до 00:00.

Фото: Соцсети учреждения

Что касается «Сити Молла», который оказался практически в самом центре обстрела 30 августа, по решению оперштаба ТРЦ с 31 августа работает до 20:00.

Фото: Соцсети учреждения

Театры

В драмтеатре имени Щепкина информации о каких-либо изменениях не сообщали. Стоит отметить, что билеты в продаже есть. Ближайшее выступление запланировано на 6 сентября. В прежнем режиме, судя по сайту и соцсетям, работает Белгородский государственный театр кукол.

Уточнить в кассах сегодня более точную информацию о графиках работы вышеуказанных учреждений невозможно, так как сегодня у них выходной.

Что касается белгородской филармонии, в соцсетях есть информация только о новом режиме работы кассы: со среды по субботу — с 12:00 до 18:00, выходные: воскресенье, понедельник и вторник.

Примечательно, что 31 августа концерт «Лучший город земли», который должен был пройти сегодня в Литераторском дворике, перенесли на 15 сентября. О других изменениях информации нет.

Музеи

Музей-диорама «Огненная дуга» в Белгороде работает в прежнем режиме. На сайте учреждения указано, что гостей ожидают 31 августа.

Фото: Соцсети учреждения

Продолжает работу и Белгородский художественный музей. С 26 августа по 1 сентября в учреждении работали различные выставки.

Фото: Соцсети учреждения

Новый творческий сезон открыли и в Белгородском государственном литературном музее. Для посетителей подготовили лекции, выставки, мастер-классы и конкурсы.

Фото: Соцсети учреждения

Таким образом, большинство учреждений культуры Белгорода и торговые центры работают в прежнем формате. Исключением является «Сити Молл», который находится в зоне обстрелов.

Что известно о состоянии детей, пострадавших при обстреле Белгорода?
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#Кристина Семенчук#Филармония#Театры#Новости Белгорода#Музеи#Торговые центры#Белгород#График работы#Обстрелы
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