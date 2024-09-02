Торговые центры, театры и музеи: изменился ли график работы после обстрелов Белгорода

В ТРК «РИО» изменения в режим работы внесли ещё с 21 августа. В соцсетях ТРК указано, что с учётом рекомендаций, полученных от администрации Белгорода, «РИО» работает с 10:00 до 21:00, кинотеатр — с 10:00 до 22:00, гипермаркет — с 08:00 до 22:00, а «Бургер Кинг» — с 08:00 до 00:00.