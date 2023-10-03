В истории с убийством мужчины в Старом Осколе появились новые подробности

По словам Поляковой, правоохранители в курсе ситуации. Они вместе с сотрудниками администрации выезжают в тот район. Что до магазина, ранее он получил лицензию. И, как утверждает чиновница, может её лишиться, если произойдёт ещё один подобный случай.