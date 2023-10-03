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Published Сегодня, 11:57

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Старооскольцы попросили закрыть пивной магазин, возле которого убили мужчину

В истории с убийством мужчины в Старом Осколе появились новые подробности

3 октября 2023, 11:57
Фото: 1MI

Старооскольцы попросили закрыть пивной магазин, возле которого убили мужчину

На днях в городе подростки до смерти забили мужчину якобы из-за золотой цепочки. Как оказалось, это произошло у пивного магазина «24 градуса». Старооскольцы обратились к властям с просьбой закрыть торговую точку. Как оказалось, именно туда хотели отправлять учителей для охраны правопорядка.

В истории с убийством мужчины в Старом Осколе появились новые подробности. На него напала группа подростков якобы из-за золотой цепочки. Стало известно, что трагедия произошла около пивного магазина «24 градуса».

Как пишет «Открытый Белгород», именно к этому магазину мэр города Андрей Чесноков собирался отправлять учителей для охраны порядка. Он обещал провести беседу с руководством торговой точки, а ещё хотел привлечь учителей из близлежащей школы следить за порядком в целях профилактики.

Однако трагедия всё равно случилась. Сообщается, что подростки напали на мужчину и до смерти его забили. СК возбудил по данному факту уголовное дело. Одного из подозреваемых уже задержали.

Ещё стало известно, что упомянутый магазин может лишиться лицензии. Об этом рассказала замглавы горокруга по экономическому развитию Елена Полякова. К ней обратились горожане и попросили отреагировать на открытые по ночам пивные магазины. Обращение последовало как раз после недавнего убийства, сообщает «Ок! Старый Оскол».

По словам Поляковой, правоохранители в курсе ситуации. Они вместе с сотрудниками администрации выезжают в тот район. Что до магазина, ранее он получил лицензию. И, как утверждает чиновница, может её лишиться, если произойдёт ещё один подобный случай.

Подростки до смерти избили мужчину в Белгородской области из-за золотой цепочки?
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Убийство#Уголовное дело#Наталья Корявых#Пивной магазин
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