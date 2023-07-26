Белгородец до смерти избил собутыльника и спрятал его тело в сарае

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:46
Происшествие случилось в апреле в хуторе Пригорки Прохоровского района. Во время застолья на почве неприязни произошёл конфликт между ранее судимым 22-летним белгородцем и 57-летним участником застолья.
Выяснение отношений продолжилось во дворе дома: мужчина бил неприятеля, прыгал по его телу. В итоге пострадавший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина спрятал труп в хозпостройке соседнего заброшенного дома.
Уголовное дело передано в Прохоровский районный суд. Злоумышленника обвиняют по статье 105 УК РФ — умышленное причинение смерти другому человеку.
Ранее сообщалось, что в Волоконовском районе осудили 26-летнего парня за убийство. Молодой человек избил своего знакомого из-за подозрения в краже и позже попытался скрыть следы преступления, утопив тело в реке. Белгородца приговорили к десяти годам колонии строгого режима.