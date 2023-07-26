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Белгородец до смерти избил собутыльника и спрятал его тело в сарае

26 июля 2023, 10:44
Фото: Bel.ru
Ранее судимый 22-летний житель Новооскольского горокруга во время застолья жестоко избил приятеля. Конфликт повлёк за собой смерть. Подробности случившегося сообщает прокуратура Белгородской области.

Происшествие случилось в апреле в хуторе Пригорки Прохоровского района. Во время застолья на почве неприязни произошёл конфликт между ранее судимым 22-летним белгородцем и 57-летним участником застолья.

Выяснение отношений продолжилось во дворе дома: мужчина бил неприятеля, прыгал по его телу. В итоге пострадавший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина спрятал труп в хозпостройке соседнего заброшенного дома.

Уголовное дело передано в Прохоровский районный суд. Злоумышленника обвиняют по статье 105 УК РФ — умышленное причинение смерти другому человеку.

Ранее сообщалось, что в Волоконовском районе осудили 26-летнего парня за убийство. Молодой человек избил своего знакомого из-за подозрения в краже и позже попытался скрыть следы преступления, утопив тело в реке. Белгородца приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

Белгородец случайно убил приятеля и утопил его тело в реке
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#Таисия Некрасова#Нападение#Убийство#Избиение#Прокуратура#Происшествия#Уголовное дело#Суд#Белгородская область#Прохоровский район#Новооскольский горокруг#Застолье#Пьяный
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