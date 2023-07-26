Белгородец до смерти избил собутыльника и спрятал его тело в сарае

Ранее сообщалось, что в Волоконовском районе осудили 26-летнего парня за убийство. Молодой человек избил своего знакомого из-за подозрения в краже и позже попытался скрыть следы преступления, утопив тело в реке. Белгородца приговорили к десяти годам колонии строгого режима.