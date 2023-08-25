В Белгороде парня вытолкали из автобуса и избили якобы из-за длинных волос

Об инциденте стало известно утром 25 августа, однако, судя по кадрам, произошло это вечером. Пострадавшего молодого человека вытолкнули, он упал на землю. Затем к нему подошла толпа молодых людей и начала бить, при этом нецензурно выражаясь.