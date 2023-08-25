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Published Сегодня, 09:23

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Избиение парня на остановке в Белгороде

В Белгороде парня вытолкали из автобуса и избили якобы из-за длинных волос

25 августа 2023, 09:23
Фото: «Фонарь»
Избиение парня на остановке в Белгороде
Молодого человека силой заставили выйти из автобуса. Он упал, и его начали пинать. Момент происшествия попал на видео. Об этом пишет «Фонарь».

На «Стадионе» в Белгороде накануне вечером избили парня. Молодого человека вытолкали из автобуса и начали бить. По неподтверждённым данным, это произошло из-за того, что он носит длинные волосы.

Об инциденте стало известно утром 25 августа, однако, судя по кадрам, произошло это вечером. Пострадавшего молодого человека вытолкнули, он упал на землю. Затем к нему подошла толпа молодых людей и начала бить, при этом нецензурно выражаясь.

«Что вы делаете толпой? Ума нету?» — сказала на видео свидетельница произошедшего.

Как сейчас себя чувствует потерпевший, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Белгородском районе напали на 22-летнего местного жителя из-за того, что он якобы показал «неприличный жест». Молодой человек поступил в больницу с кровоподтёками и серьёзной травмой глаза. Возбуждено уголовное дело.

Белгородец едва не лишился глаза из-за «неприличного жеста»
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