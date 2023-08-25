В Белгороде парня вытолкали из автобуса и избили якобы из-за длинных волос

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
На «Стадионе» в Белгороде накануне вечером избили парня. Молодого человека вытолкали из автобуса и начали бить. По неподтверждённым данным, это произошло из-за того, что он носит длинные волосы.
Об инциденте стало известно утром 25 августа, однако, судя по кадрам, произошло это вечером. Пострадавшего молодого человека вытолкнули, он упал на землю. Затем к нему подошла толпа молодых людей и начала бить, при этом нецензурно выражаясь.
«Что вы делаете толпой? Ума нету?» — сказала на видео свидетельница произошедшего.
Как сейчас себя чувствует потерпевший, неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Белгородском районе напали на 22-летнего местного жителя из-за того, что он якобы показал «неприличный жест». Молодой человек поступил в больницу с кровоподтёками и серьёзной травмой глаза. Возбуждено уголовное дело.