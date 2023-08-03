Белгородцы дубинками избили неприятеля в гараже и украли у него оружие

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Происшествие случилось 4 декабря 2021 года. Заранее договорившись, участники группировки незаконно проникли в гараж ГСК «Металлург-4» города Старый Оскол и совершили нападение на 37-летнего белгородца. Разбойники нанесли мужчине порядка 37 ударов телескопической металлической дубинкой, похитили деньги, ювелирные изделия, имущество и травматический пистолет. Ущерб превысил 480 тыс. рублей.
Участники группировки признаны виновными в разбое группой лиц в крупном размере (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и в хищении огнестрельного оружия с применением насилия (ч. 4 ст. 226 УК РФ).
Суд приговорил виновных к 10, 11 и 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также двоих осуждённых ограничили в свободе на один и 1,5 года.