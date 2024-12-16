bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 12:24

Published 16 декабря, 12:24

Modified 16 декабря, 12:24

Updated 16 декабря, 12:24

Андрей Белоусов

Россия готовится к войне с НАТО? Что сообщил министр обороны

16 декабря 2024, 12:24
Фото: РИА «Новости». Андрей Белоусов

Белоусов выступил на коллегии Минобороны РФ

Сюжет
Военные
Количество заключивших контракты с Минобороны РФ, новый род войск, отчёт о сбитых украинских боеприпасах и возможность войны с НАТО. Что на расширенном заседании Минобороны РФ сказал его глава Андрей Белоусов?

По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, за этот год контракты с Минобороны заключили более 427 тысяч военнослужащих. Ежедневно количество решившихся на службу мужчин превышает 1,2 тысячи.

Также в России создадут новый род войск, который будет специализироваться на беспилотных системах. Его создание завершат уже в третьем квартале 2025 года.

Министр добавил, что российская система ПВО с начала года сбила 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, 215 баллистических ракет ATACMS, 1629 снарядов Himars и более 27 тысяч БПЛА.

Белоусов подчеркнул, что работа Минобороны направлена на подготовку к возможной войне с НАТО. По словам министра, Россия должна быть готова к любому исходу. По оценке Белоусова, конфликт может произойти «в ближайшее десятилетие».

Минобороны РФ заявило о готовящемся ответе на новые атаки ATACMS по Курской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Вечером и ночью в Белгороде было громко. Что говорят в Минобороны?Откуда 80 тысяч рублей? Как формируется выплата бойцам отряда «Барс-Белгород»«Отряд 22: ZOV». Минобороны РФ одобрило создание компьютерной игры про СВО
#Александра Склярова#Россия#Контракт#Военные#Контрактники#Андрей белоусов#СВО#ВС РФ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика