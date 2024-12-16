Россия готовится к войне с НАТО? Что сообщил министр обороны

Posted 16 декабря, 12:24
Published 16 декабря, 12:24
Modified 16 декабря, 12:24
Updated 16 декабря, 12:24
По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, за этот год контракты с Минобороны заключили более 427 тысяч военнослужащих. Ежедневно количество решившихся на службу мужчин превышает 1,2 тысячи.
Также в России создадут новый род войск, который будет специализироваться на беспилотных системах. Его создание завершат уже в третьем квартале 2025 года.
Министр добавил, что российская система ПВО с начала года сбила 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, 215 баллистических ракет ATACMS, 1629 снарядов Himars и более 27 тысяч БПЛА.
Белоусов подчеркнул, что работа Минобороны направлена на подготовку к возможной войне с НАТО. По словам министра, Россия должна быть готова к любому исходу. По оценке Белоусова, конфликт может произойти «в ближайшее десятилетие».