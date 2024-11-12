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Posted 12 ноября, 05:03

Published 12 ноября, 05:03

Modified 12 ноября, 05:03

Updated 12 ноября, 05:03

Беспилотники ВСУ атаковали три приграничных региона

Вечером и ночью в Белгороде было громко. Что говорят в Минобороны?

12 ноября 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney. Беспилотники ВСУ атаковали три приграничных региона

В Белгородской области сбили девять беспилотников ВСУ

Сюжет
СВО
Всего в течение ночи уничтожено 13 БПЛА в трёх приграничных районах, заявили в Минобороны. Ранее сообщалось о том, что беспилотник атаковал нефтебазу в Старооскольском горокруге.

Минувшей ночью в Белгородской области ПВО уничтожила 13 беспилотников ВСУ, говорится в утренней сводке Минобороны. Где именно сбили БПЛА, не уточняется.

Громко поздним вечером понедельника, 11 ноября, было в том числе в Белгороде. Кроме того, сирену включали ночью: ракетную опасность объявляли на всей территории региона.

Также стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Старооскольском горокруге. Обошлось без пострадавших, возгорание быстро ликвидировали.

Помимо Белгородской области, ПВО ночью работала в Брянской и Курской областях: здесь сбили по два беспилотника.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Белгород#Минобороны#СВО#БПЛА
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