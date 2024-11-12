Вечером и ночью в Белгороде было громко. Что говорят в Минобороны?

В Белгородской области сбили девять беспилотников ВСУ

Сюжет СВО

Всего в течение ночи уничтожено 13 БПЛА в трёх приграничных районах, заявили в Минобороны. Ранее сообщалось о том, что беспилотник атаковал нефтебазу в Старооскольском горокруге.