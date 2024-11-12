Вечером и ночью в Белгороде было громко. Что говорят в Минобороны?

Posted 12 ноября, 05:03
Published 12 ноября, 05:03
Modified 12 ноября, 05:03
Updated 12 ноября, 05:03
Минувшей ночью в Белгородской области ПВО уничтожила 13 беспилотников ВСУ, говорится в утренней сводке Минобороны. Где именно сбили БПЛА, не уточняется.
Громко поздним вечером понедельника, 11 ноября, было в том числе в Белгороде. Кроме того, сирену включали ночью: ракетную опасность объявляли на всей территории региона.
Также стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Старооскольском горокруге. Обошлось без пострадавших, возгорание быстро ликвидировали.
Помимо Белгородской области, ПВО ночью работала в Брянской и Курской областях: здесь сбили по два беспилотника.