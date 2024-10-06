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Posted 6 октября, 12:10

Published 6 октября, 12:10

Modified 6 октября, 12:12

Updated 6 октября, 12:12

Компьютерная игра про СВО

«Отряд 22: ZOV». Минобороны РФ одобрило создание компьютерной игры про СВО

6 октября 2024, 12:10
Фото: «Известия»
Компьютерная игра про СВО

Герой России поможет создать компьютерную игру про СВО

Сюжет
СВО
В Минобороны РФ одобрили создание компьютерной игры про СВО. В разработке примут участие бойцы специальной военной операции, включая Героя России. Подробности о создании игры выяснили журналисты «Известий».

В России при помощи Минобороны РФ разработают компьютерную игру про СВО. «Отряд 22: ZOV» представит из себя стратегию в реальном времени с элементами тактической игры. С помощью этого проекта создатели хотят рассказать о событиях, произошедших в Донбассе, Мариуполе, Авдеевке и других.

Известно, что Минобороны РФ не финансирует игру, однако поддерживает её создание, чтобы соблюдалась правдоподобность всех событий.

«Консультантами игры являются реальные участники специальной военной операции, в частности — Герой России Владислав (Струна) Головин, который выступает экспертом по военной тактике и кампании „Мариуполь“», — сообщил начальник управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления ВС РФ полковник Эдуард Масловский.

Игроки будут управлять отрядом с видом сверху, а их прошлые решения будут влиять на будущие события. Всего в игре будет несколько исторических кампаний: Донбасс 2014 года, Мариуполь 2022 года, контрнаступление 2023 года и Авдеевка 2024 года.

Выход игры запланирован на конец этого года.

Кадры из компьютерной игры про СВОКадры из компьютерной игры про СВО
Кадры из компьютерной игры про СВОКадры из компьютерной игры про СВО
Кадры из компьютерной игры про СВОКадры из компьютерной игры про СВО
Кадры из компьютерной игры про СВО. Фото: "Известия"
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