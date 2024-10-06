«Отряд 22: ZOV». Минобороны РФ одобрило создание компьютерной игры про СВО

Posted 6 октября, 12:10
Published 6 октября, 12:10
Modified 6 октября, 12:12
Updated 6 октября, 12:12
В России при помощи Минобороны РФ разработают компьютерную игру про СВО. «Отряд 22: ZOV» представит из себя стратегию в реальном времени с элементами тактической игры. С помощью этого проекта создатели хотят рассказать о событиях, произошедших в Донбассе, Мариуполе, Авдеевке и других.
Известно, что Минобороны РФ не финансирует игру, однако поддерживает её создание, чтобы соблюдалась правдоподобность всех событий.
«Консультантами игры являются реальные участники специальной военной операции, в частности — Герой России Владислав (Струна) Головин, который выступает экспертом по военной тактике и кампании „Мариуполь“», — сообщил начальник управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления ВС РФ полковник Эдуард Масловский.
Игроки будут управлять отрядом с видом сверху, а их прошлые решения будут влиять на будущие события. Всего в игре будет несколько исторических кампаний: Донбасс 2014 года, Мариуполь 2022 года, контрнаступление 2023 года и Авдеевка 2024 года.
Выход игры запланирован на конец этого года.