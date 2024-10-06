«Отряд 22: ZOV». Минобороны РФ одобрило создание компьютерной игры про СВО

Игроки будут управлять отрядом с видом сверху, а их прошлые решения будут влиять на будущие события. Всего в игре будет несколько исторических кампаний: Донбасс 2014 года, Мариуполь 2022 года, контрнаступление 2023 года и Авдеевка 2024 года.