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Posted 16 декабря, 11:09

Published 16 декабря, 11:09

Modified 16 декабря, 11:09

Updated 16 декабря, 11:09

Привокзальная площадь в Белгороде

Капремонт привокзальной площади в Белгороде переносится? Ответили в мэрии

16 декабря 2024, 11:09
Фото: администрация Белгорода. Привокзальная площадь в Белгороде

Провести капремонт привокзальной площади в Белгороде могут в 2026 году

Сюжет
Капремонт
Концепцию реконструкции уже утвердили, однако стартовать работы по капитальному ремонту могут только в 2026 году. Такой срок журналистам «Открытого Белгорода» назвали в городской администрации.

Капитальный ремонт привокзальной площади в Белгороде планируется начать в 2026 году. Концепцию реконструкции уже разработали, поэтому сразу после утверждения бюджета на проектирование её покажут жителям.

В прошлом году мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что текущий ремонт проведут в 2024 году, а капремонт — до конца 2025 года. До 1 ноября текущего года подрядчик должен был подготовить проект реконструкции. Всего на эти нужды выделили 9,8 млн рублей.

Однако в ноябре 2024 года подрядчик подал в суд на управление капстроительства Белгорода, требуя взыскать в его пользу более 12,5 млн рублей по госконтракту.

Ранее белгородцы неоднократно жаловались на внешний вид привокзальной площади.

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#Александра Склярова#Город#Капремонт#Новости Белгорода#Белгород#Привокзальная площадь
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