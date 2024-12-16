Капремонт привокзальной площади в Белгороде переносится? Ответили в мэрии

В прошлом году мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что текущий ремонт проведут в 2024 году, а капремонт — до конца 2025 года. До 1 ноября текущего года подрядчик должен был подготовить проект реконструкции. Всего на эти нужды выделили 9,8 млн рублей.