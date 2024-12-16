Капремонт привокзальной площади в Белгороде переносится? Ответили в мэрии

Posted 16 декабря, 11:09
Published 16 декабря, 11:09
Modified 16 декабря, 11:09
Updated 16 декабря, 11:09
Капитальный ремонт привокзальной площади в Белгороде планируется начать в 2026 году. Концепцию реконструкции уже разработали, поэтому сразу после утверждения бюджета на проектирование её покажут жителям.
В прошлом году мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что текущий ремонт проведут в 2024 году, а капремонт — до конца 2025 года. До 1 ноября текущего года подрядчик должен был подготовить проект реконструкции. Всего на эти нужды выделили 9,8 млн рублей.
Однако в ноябре 2024 года подрядчик подал в суд на управление капстроительства Белгорода, требуя взыскать в его пользу более 12,5 млн рублей по госконтракту.