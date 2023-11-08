«Это позор»: Белгородец высказался о состоянии привокзальной площади

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Белгородец спросил Валентина Демидова, когда в городе отремонтируют привокзальную площадь: «Это же позор держать в таком состоянии площадь в 2023 году».
Мэр ответил, что в следующем году там запланирован текущий ремонт — на площади заменят плитку. Также в планах разработать проект реконструкции площади, концепция уже есть.
Мы занимаемся этим вопросом. В этом году мы разработали концепцию, согласовали её со всеми профильными структурами — с ГИБДД, с дорожниками. На следующий год заложили средства на проектирование. Постараемся проект быстро сделать, чтобы понять объём средств, технические решения. Вокзал — это наши ворота, куда приезжают все наши гости. Он должен быть визитной карточкой. То, что там появится, будет радовать всех.
Валентин Демидова
Ранее сообщалось, что разработкой концепции привокзальной площади займётся компания из Москвы.