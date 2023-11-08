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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Белгородцы интересуются сроками ремонта привокзальной площади

«Это позор»: Белгородец высказался о состоянии привокзальной площади

8 ноября 2023, 17:02
Фото: Bel.ru

Белгородцы интересуются сроками ремонта привокзальной площади

Во время прямого эфира мэра Белгорода местный житель поинтересовался, когда отремонтируют привокзальную площадь. Мэр сообщил, что концепция реконструкции площади уже разработана.

Белгородец спросил Валентина Демидова, когда в городе отремонтируют привокзальную площадь: «Это же позор держать в таком состоянии площадь в 2023 году».

Мэр ответил, что в следующем году там запланирован текущий ремонт — на площади заменят плитку. Также в планах разработать проект реконструкции площади, концепция уже есть.

Мы занимаемся этим вопросом. В этом году мы разработали концепцию, согласовали её со всеми профильными структурами — с ГИБДД, с дорожниками. На следующий год заложили средства на проектирование. Постараемся проект быстро сделать, чтобы понять объём средств, технические решения. Вокзал — это наши ворота, куда приезжают все наши гости. Он должен быть визитной карточкой. То, что там появится, будет радовать всех.
Валентин Демидова

Ранее сообщалось, что разработкой концепции привокзальной площади займётся компания из Москвы.

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#Реконструкция#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Привокзальная площадь#Валентин Демидов
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