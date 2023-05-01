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Подрядчика на разработку концепции привокзальной площади Белгорода определили в мэрии

1 мая 2023, 10:29
Фото: Bel.ru
Согласно обновлённым данным на сайте госзакупок, в мэрии Белгорода определили подрядчика на разработку концепции привокзальной площади. Им стала компания из Москвы.

После проведённых на площадке торгов исполнителем стало ООО «Студия транспортного проектирования» — на своём сайте они называют себя STEP. Компания зарегистрирована в Москве, врио гендиректора — Николай Середа.

Среди других работ компании — благоустройство площадей Савёловского вокзала и Тверская Застава в Москве, а также ряд проектов в Белгороде. Один из них — схема реорганизации дороги возле УСК Хоркиной, о которой Бел.Ру писало сегодня.

На разработку готовы потратить 1,5 млн рублей. Стоит заметить, что эту же закупку объявляли в феврале — однако потом отменили. Реконструировать площадь не могут уже три года.

От подрядчика требуется теперь включить в концепцию основные технико-экономические показатели, градостроительный анализ территории, схему маршрутов, транспортную схему, а также схему озеленения территории и освещения. При этом концепция должна соответствовать требованиям по антитеррористической безопасности и подразумевать ограждение.

В Белгороде снова ищут подрядчика на разработку концепции привокзальной площади
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