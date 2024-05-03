Как может измениться площадь у ж/д вокзала в Белгороде?

От исполнителя требуется провести инженерно-геодезические изыскания. В проекте должна быть предусмотрена реорганизация дорожного движения, обустройство крытых платформ, реорганизация станции для маршрутов общественного транспорта и существующей платной парковки. Также необходимо организовать подъезд для такси и личного транспорта, новые нерегулируемые пешеходные переходы и выделенные полосы для общественного транспорта.