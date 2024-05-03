Как может измениться площадь у ж/д вокзала в Белгороде?

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Белгороде снова запланировали проведение капитального ремонта привокзальной площади. Управление капстроительства ищет специалистов, которые выполнят проектные и изыскательные работы. Исполнителя должны определить 15 мая. Начальная цена контракта составляет 9 млн 850 тыс. 9 рублей. Выполнить работы подрядчик должен до 1 ноября текущего года.
От исполнителя требуется провести инженерно-геодезические изыскания. В проекте должна быть предусмотрена реорганизация дорожного движения, обустройство крытых платформ, реорганизация станции для маршрутов общественного транспорта и существующей платной парковки. Также необходимо организовать подъезд для такси и личного транспорта, новые нерегулируемые пешеходные переходы и выделенные полосы для общественного транспорта.
Кроме того, в проекте должны быть предусмотрены места для ожидания транспорта, турникетные ограждения проезжей части, зоны велопарковки. Также в проекте должно быть предусмотрено разделение транспортных потоков.
Напомним, что в прошлом году уже представляли новый проект реконструкции территории возле ж/д вокзала. До этого сообщалось о разработке концепции привокзальной площади.