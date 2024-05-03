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Published Сегодня, 14:30

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Ж/д вокзал

Как может измениться площадь у ж/д вокзала в Белгороде?

3 мая 2024, 14:30
Фото: Bel.ru
Ж/д вокзал

На проект привокзальной площади в Белгороде уйдёт 9,8 млн рублей

Выполнить проектные и изыскательные работы подрядчик должен до 1 ноября. Заказчиком выступает управление капитального строительства мэрии. Документы появились на госзакупках.

В Белгороде снова запланировали проведение капитального ремонта привокзальной площади. Управление капстроительства ищет специалистов, которые выполнят проектные и изыскательные работы. Исполнителя должны определить 15 мая. Начальная цена контракта составляет 9 млн 850 тыс. 9 рублей. Выполнить работы подрядчик должен до 1 ноября текущего года.

От исполнителя требуется провести инженерно-геодезические изыскания. В проекте должна быть предусмотрена реорганизация дорожного движения, обустройство крытых платформ, реорганизация станции для маршрутов общественного транспорта и существующей платной парковки. Также необходимо организовать подъезд для такси и личного транспорта, новые нерегулируемые пешеходные переходы и выделенные полосы для общественного транспорта.

Кроме того, в проекте должны быть предусмотрены места для ожидания транспорта, турникетные ограждения проезжей части, зоны велопарковки. Также в проекте должно быть предусмотрено разделение транспортных потоков.

Напомним, что в прошлом году уже представляли новый проект реконструкции территории возле ж/д вокзала. До этого сообщалось о разработке концепции привокзальной площади.

Зона отдыха и платная парковка. Что появится на привокзальной площади Белгорода?
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#Алина Харина#Город#Ремонт#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Привокзальная площадь
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