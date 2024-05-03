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Привокзальная площадь

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2023
Зона отдыха и платная парковка. Что появится на привокзальной площади Белгорода?
20 ноября 2023, 09:56
«Это позор»: Белгородец высказался о состоянии привокзальной площади
8 ноября 2023, 17:02
В Старом Осколе открыли памятник строителям «дороги мужества»
Открытие памятника состоялось в день 80-летия начала Курской битвы, сообщили в региональном минтрансе.
5 июля 2023, 09:46
23 млн рублей потратят на благоустройство вокзальной площади в Белгородской области
До конца июня в Бирюче должны сдать в эксплуатацию привокзальную площадь, сообщили в министерстве ЖКХ региона.
25 мая 2023, 14:18
В Белгороде разрабатывают концепцию реконструкции привокзальной площади
Об этом сообщил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. Однако точных сроков реализации проекта пока нет.
19 мая 2023, 13:25
Камеры фотовидеофиксации начнут работать на привокзальной площади в Белгороде
Заработают они уже с 1 апреля. Таким образом планируется упорядочить дорожно-транспортную обстановку, рассказали в пресс-службе мэрии.
31 марта 2023, 14:50
В Белгороде снова ищут подрядчика на разработку концепции привокзальной площади
21 марта 2023, 06:46
Обстрелы и проект привокзальной площади: что обсуждали белгородцы 11 февраля
11 февраля 2023, 16:00
2022
На привокзальной площади в Белгороде временно изменят схему движения
Преобразования необходимы для повышения безопасности дорожного движения и решения проблем с парковкой, рассказали в региональном минтрансе.
28 декабря 2022, 10:21
В Белгороде три года не могут реконструировать привокзальную площадь
Концепцию реконструкции разработали в 2019 году, но к новым реалиям она неприменима. Подробности на своей странице сообщил замгубернатора Владимир Базаров.
9 декабря 2022, 11:23
Горожанкина: Мне не нравится забор на ж/д вокзале Белгорода, но это необходимость
5 апреля 2022, 08:16

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