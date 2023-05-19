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Published Сегодня, 13:25

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В Белгороде разрабатывают концепцию реконструкции привокзальной площади

19 мая 2023, 13:25
Фото: Bel.ru
Об этом сообщил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. Однако точных сроков реализации проекта пока нет.

Судьбой привокзальной площади в областном центре обеспокоены горожане. Они спросили о сроках ремонта у чиновника в ходе прямой линии. Евтушенко отметил, что на сегодняшний день разрабатывается концепция реконструкции привокзальной площади.

Как только она будет согласована, дальше будут приниматься решения о сроках реализации данного проекта.
Сергей Евтушенко

Напомним, ранее стало известно, что разработкой концепции привокзальной площади займётся компания из Москвы «Студия транспортного проектирования». Максимально на работы городские власти выделили 1,5 млн рублей.

От подрядчика требуется теперь включить в концепцию основные технико-экономические показатели, градостроительный анализ территории, схему маршрутов, транспортную схему, а также схему озеленения территории и освещения. При этом концепция должна соответствовать требованиям по антитеррористической безопасности и подразумевать ограждение.

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#Кристина Семенчук#Привокзальная площадь#Ремонт#Проект#Евтушенко#Город#Новости Белгорода#Белгород#Сергей евтушенко
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