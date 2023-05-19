В Белгороде разрабатывают концепцию реконструкции привокзальной площади

От подрядчика требуется теперь включить в концепцию основные технико-экономические показатели, градостроительный анализ территории, схему маршрутов, транспортную схему, а также схему озеленения территории и освещения. При этом концепция должна соответствовать требованиям по антитеррористической безопасности и подразумевать ограждение.