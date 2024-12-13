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Posted 13 декабря, 08:09

Published 13 декабря, 08:09

Modified 13 декабря, 08:11

Updated 13 декабря, 08:11

Атакам подверглись Белгород и восемь районов

В этот раз с последствиями: что известно об атаках на Белгородскую область?

13 декабря 2024, 08:09
Фото: bel.ru. Атакам подверглись Белгород и восемь районов

ВСУ атаковали Белгородскую область 52 снарядами и 41 БПЛА

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Новости Белгорода
Погиб боец самообороны, тяжело ранен мирный житель. Разрушения есть в частных домах, социальном и коммерческом объектах. Примечательно, что под ударом накануне было не только приграничье, но и Белгород с Губкинским горокругом, сообщили в оперштабе.

В Белгородской области два дня подряд не выявляли последствий атак ВСУ. Однако накануне, 12 декабря, удары не прошли бесследно. Всего по региону выпустили 52 снаряда и 41 беспилотник.

В результате одной из атак БПЛА погиб боец самообороны. Трагедия произошла в Теребрено в Краснояружском районе.

При ещё одном ударе беспилотника тяжело ранен мирный житель. Атака произошла в Красной Ниве в Белгородском районе. Мужчина получил множественные осколочные ранения головы и рук.

Что касается разрушений, то в Шебекинском округе в результате обстрелов и атак БПЛА их выявили в двух частных домах. В Белгородском районе повреждены здание коммерческого объекта и два автомобиля, в Краснояружском — социальный объект.

ПВО накануне работала и в Белгороде — сообщалось о сбитии БПЛА. Ещё один беспилотник уничтожили в неприграничном Губкинском горокруге. Разрушений нет.

Последствий атак не выявили также в Борисовском и Волоконовском районах, Валуйском и Грайворонском округах.

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