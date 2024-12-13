В этот раз с последствиями: что известно об атаках на Белгородскую область?

ВСУ атаковали Белгородскую область 52 снарядами и 41 БПЛА

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Погиб боец самообороны, тяжело ранен мирный житель. Разрушения есть в частных домах, социальном и коммерческом объектах. Примечательно, что под ударом накануне было не только приграничье, но и Белгород с Губкинским горокругом, сообщили в оперштабе.