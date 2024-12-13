В этот раз с последствиями: что известно об атаках на Белгородскую область?

Posted 13 декабря, 08:09
Published 13 декабря, 08:09
Modified 13 декабря, 08:11
Updated 13 декабря, 08:11
В Белгородской области два дня подряд не выявляли последствий атак ВСУ. Однако накануне, 12 декабря, удары не прошли бесследно. Всего по региону выпустили 52 снаряда и 41 беспилотник.
В результате одной из атак БПЛА погиб боец самообороны. Трагедия произошла в Теребрено в Краснояружском районе.
При ещё одном ударе беспилотника тяжело ранен мирный житель. Атака произошла в Красной Ниве в Белгородском районе. Мужчина получил множественные осколочные ранения головы и рук.
Что касается разрушений, то в Шебекинском округе в результате обстрелов и атак БПЛА их выявили в двух частных домах. В Белгородском районе повреждены здание коммерческого объекта и два автомобиля, в Краснояружском — социальный объект.
ПВО накануне работала и в Белгороде — сообщалось о сбитии БПЛА. Ещё один беспилотник уничтожили в неприграничном Губкинском горокруге. Разрушений нет.
Последствий атак не выявили также в Борисовском и Волоконовском районах, Валуйском и Грайворонском округах.