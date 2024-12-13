bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 06:29

Published 13 декабря, 06:29

Modified 13 декабря, 06:31

Updated 13 декабря, 06:31

Боец самообороны погиб в приграничье

Ночью в Белгородской области погиб боец самообороны

13 декабря 2024, 06:29
Фото: 1MI. Боец самообороны погиб в приграничье
Сюжет
Приграничье
После ночных атак беспилотников в регионе есть один погибший и один раненый. Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об обстоятельствах происшествий рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Ночью в Теребренском сельском поселении Краснояружского района погиб боец самообороны. Трагедия произошла в результате атаки беспилотника.

Это не первое подобное происшествие. Летом боец самообороны погиб, а его товарищ пострадал. Ещё один самооборонщик погиб в конце сентября. В результате удара БПЛА «Кузнечик» он получил тяжёлое ранение головы.

Также ВСУ атаковали Белгородский район. В селе Красная Нива был ранен мирный житель, его срочно отвезли в Октябрьскую больницу.

Там врачи диагностировали у пострадавшего множественные осколочные ранения головы и рук. Мужчина находился в тяжёлом состоянии. Было решено перевести его в областную клиническую больницу.

ВСУ обстреляли Шебекино из артиллерии, пострадал частный дом
Узнать подробнее
Читайте также:
Дрон взорвался у частного дома в Белгородской областиЗатишье перед бурей? Вторые сутки в Белгородской области нет разрушений от ВСУВ ноябре — шестеро умерших: за восемь месяцев атаки ВСУ унесли жизни 166 белгородцев
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Погибшие#Краснояружский район#Белгород#Самооборона#Приграничье#Атака#СВО#Разрушения#Беспилотники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика