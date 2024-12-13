Ночью в Белгородской области погиб боец самообороны

Posted 13 декабря, 06:29
Published 13 декабря, 06:29
Modified 13 декабря, 06:31
Updated 13 декабря, 06:31
Ночью в Теребренском сельском поселении Краснояружского района погиб боец самообороны. Трагедия произошла в результате атаки беспилотника.
Это не первое подобное происшествие. Летом боец самообороны погиб, а его товарищ пострадал. Ещё один самооборонщик погиб в конце сентября. В результате удара БПЛА «Кузнечик» он получил тяжёлое ранение головы.
Также ВСУ атаковали Белгородский район. В селе Красная Нива был ранен мирный житель, его срочно отвезли в Октябрьскую больницу.
Там врачи диагностировали у пострадавшего множественные осколочные ранения головы и рук. Мужчина находился в тяжёлом состоянии. Было решено перевести его в областную клиническую больницу.