Не только Белгород: Старооскольский округ тоже подвергся атаке ВСУ

Posted 9 декабря, 07:30
Published 9 декабря, 07:30
Modified 9 декабря, 07:32
Updated 9 декабря, 07:32
За прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 20 БПЛА и 15 снарядов. Несколько целей были сбиты в том числе над столицей региона. Один украинский беспилотник долетел до Старооскольского округа и был сбит. Также БПЛА уничтожили в неприграничном Прохоровском районе.
В Белгородском районе повреждения после атак беспилотников получили частный дом, надворная постройка и автомобиль. Осколками посекло забор коммерческого объекта. В Разумном обломки сбитой цели пробили кровлю жилого дома.
Без последствий не обошлось и в Шебекинском округе. Там пострадали два многоквартирных дома, коммерческий объект и два автомобиля.
В Валуйском и Грайворонском округах, Вейделевском районе разрушений нет.
За последние 24 часа никто из мирных жителей не был ранен.