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Posted 9 декабря, 07:30

Published 9 декабря, 07:30

Modified 9 декабря, 07:32

Updated 9 декабря, 07:32

Последствия обстрела

Не только Белгород: Старооскольский округ тоже подвергся атаке ВСУ

9 декабря 2024, 07:30
Фото: bel.ru. Последствия обстрела

Белгородскую область атаковали с помощью 20 БПЛА и 15 боеприпасов

Сюжет
Приграничье
Громко было в воскресенье не только в Белгороде, но и во всей области. Даже в неприграничном Старооскольском горокруге. Последствия зафиксировали ещё в Белгородском районе и Шебекинском округе. Подробности рассказали в оперштабе.

За прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 20 БПЛА и 15 снарядов. Несколько целей были сбиты в том числе над столицей региона. Один украинский беспилотник долетел до Старооскольского округа и был сбит. Также БПЛА уничтожили в неприграничном Прохоровском районе.

В Белгородском районе повреждения после атак беспилотников получили частный дом, надворная постройка и автомобиль. Осколками посекло забор коммерческого объекта. В Разумном обломки сбитой цели пробили кровлю жилого дома.

Без последствий не обошлось и в Шебекинском округе. Там пострадали два многоквартирных дома, коммерческий объект и два автомобиля.

В Валуйском и Грайворонском округах, Вейделевском районе разрушений нет.

За последние 24 часа никто из мирных жителей не был ранен.

В Белгороде снова было громко. Что случилось?
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