Не только Белгород: Старооскольский округ тоже подвергся атаке ВСУ

Белгородскую область атаковали с помощью 20 БПЛА и 15 боеприпасов

Сюжет Приграничье

Громко было в воскресенье не только в Белгороде, но и во всей области. Даже в неприграничном Старооскольском горокруге. Последствия зафиксировали ещё в Белгородском районе и Шебекинском округе. Подробности рассказали в оперштабе.