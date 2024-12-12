Затишье перед бурей? Вторые сутки в Белгородской области нет разрушений от ВСУ

Posted 12 декабря, 07:01
Published 12 декабря, 07:01
Modified 12 декабря, 07:01
Updated 12 декабря, 07:01
Со стороны Украины по сёлам Крутой Лог и Наумовка Белгородского района выпустили два снаряда, один БПЛА удалось сбить системе ПВО.
В Грайворонском округе целью ВСУ стал посёлок Горьковский — по нему ударили тремя снарядами.
А в Шебекинском округе один снаряд пустили в сторону села Новая Таволжанка.
Во всех населённых пунктах обошлось без последствий на земле и без пострадавших жителей.
В то же время в 21:31 по всей Белгородской области объявляли ракетную опасность, но прошла она без громких звуков, а её отбой дали спустя шесть минут — в 21:37.
Добавим, что 10 декабря в Белгородской области также выдалось тихим: ВСУ били по шести муниципалитетам, но нигде не зафиксировали разрушения и пострадавших.