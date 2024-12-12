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Posted 12 декабря, 07:01

Published 12 декабря, 07:01

Modified 12 декабря, 07:01

Updated 12 декабря, 07:01

Под удар в Белгородской области попали только три района

Затишье перед бурей? Вторые сутки в Белгородской области нет разрушений от ВСУ

12 декабря 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney. Под удар в Белгородской области попали только три района

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области всего семь раз

Сюжет
Обстрел
Вчера, 11 декабря, ВСУ ударили всего по трём муниципалитетам Белгородской области. Однако обошлось без последствий на земле, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Со стороны Украины по сёлам Крутой Лог и Наумовка Белгородского района выпустили два снаряда, один БПЛА удалось сбить системе ПВО.

В Грайворонском округе целью ВСУ стал посёлок Горьковский — по нему ударили тремя снарядами.

А в Шебекинском округе один снаряд пустили в сторону села Новая Таволжанка.

Во всех населённых пунктах обошлось без последствий на земле и без пострадавших жителей.

В то же время в 21:31 по всей Белгородской области объявляли ракетную опасность, но прошла она без громких звуков, а её отбой дали спустя шесть минут — в 21:37.

Добавим, что 10 декабря в Белгородской области также выдалось тихим: ВСУ били по шести муниципалитетам, но нигде не зафиксировали разрушения и пострадавших.

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