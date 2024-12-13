Белгородца госпитализировали в тяжёлом состоянии после ночных атак БПЛА

Posted 13 декабря, 06:38
Published 13 декабря, 06:38
Modified 13 декабря, 06:40
Updated 13 декабря, 06:40
Белгородца со множественными осколочными ранениями головы и рук попутным транспортом доставили в Октябрьскую больницу в тяжёлом состоянии. После оказания необходимой помощи его перенаправят в областную клиническую больницу.
Также в результате другой атаки пострадал посёлок Октябрьский: FPV-дрон ударил по зданию коммерческого объекта. Над Разумным удалось сбить один БПЛА.
Добавим, что этой ночью во время атак также погиб боец самообороны. Он в момент обстрела находился в Теребрено Краснояружского района.