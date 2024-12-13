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Posted 13 декабря, 06:38

Published 13 декабря, 06:38

Modified 13 декабря, 06:40

Updated 13 декабря, 06:40

Раненого белгородца доставили в больницу в тяжёлом состоянии

Белгородца госпитализировали в тяжёлом состоянии после ночных атак БПЛА

13 декабря 2024, 06:38
Фото: 1MI. Раненого белгородца доставили в больницу в тяжёлом состоянии
Сюжет
Приграничье
Этой ночью беспилотники атаковали Белгородскую область. Один из них ударил по селу Красная Нива, где пострадал мирный житель. Есть разрушения в другом поселении, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородца со множественными осколочными ранениями головы и рук попутным транспортом доставили в Октябрьскую больницу в тяжёлом состоянии. После оказания необходимой помощи его перенаправят в областную клиническую больницу.

Также в результате другой атаки пострадал посёлок Октябрьский: FPV-дрон ударил по зданию коммерческого объекта. Над Разумным удалось сбить один БПЛА.

Добавим, что этой ночью во время атак также погиб боец самообороны. Он в момент обстрела находился в Теребрено Краснояружского района.

Ночью в Белгородской области погиб боец самообороны
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