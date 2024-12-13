В Белгороде скоро избавятся от троллейбусного прошлого? Отвечает мэрия

Posted 13 декабря, 11:30
Published 13 декабря, 11:30
Modified 13 декабря, 11:30
Updated 13 декабря, 11:30
Белгородцы интересуются: «Когда уберут остатки троллейбусной контактной сети?»
Оказалось, что произойдёт это совсем скоро: новый собственник уже приступил к демонтажу контактной сети. Все работы он проведёт по собственному графику, сообщили в городской администрации.
Напомним, что троллейбусный парк продавали, однако некоторую его часть не удавалось продать долгое время: торги неоднократно приостанавливали. Известно, что имущество МУП удалось продать примерно за 46 млн рублей при изначальной стоимости в более 200 млн рублей.
В то же время власти сообщали, что электротранспорт может вернуться в Белгород.