В Белгороде скоро избавятся от троллейбусного прошлого? Отвечает мэрия

Напомним, что троллейбусный парк продавали, однако некоторую его часть не удавалось продать долгое время: торги неоднократно приостанавливали. Известно, что имущество МУП удалось продать примерно за 46 млн рублей при изначальной стоимости в более 200 млн рублей.