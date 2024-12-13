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Posted 13 декабря, 11:30

Published 13 декабря, 11:30

Modified 13 декабря, 11:30

Updated 13 декабря, 11:30

В Белгороде собираются избавиться от остатков контактной сети

В Белгороде скоро избавятся от троллейбусного прошлого? Отвечает мэрия

13 декабря 2024, 11:30
Фото: 1MI. В Белгороде собираются избавиться от остатков контактной сети

В Белгороде начали демонтировать остатки троллейбусной контактной сети

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Новости Белгорода
Новый собственник троллейбусной контактной сети приступил к демонтажу её остатков, установленных в Белгороде. Об этом сообщили в мэрии города.

Белгородцы интересуются: «Когда уберут остатки троллейбусной контактной сети?»

Оказалось, что произойдёт это совсем скоро: новый собственник уже приступил к демонтажу контактной сети. Все работы он проведёт по собственному графику, сообщили в городской администрации.

Напомним, что троллейбусный парк продавали, однако некоторую его часть не удавалось продать долгое время: торги неоднократно приостанавливали. Известно, что имущество МУП удалось продать примерно за 46 млн рублей при изначальной стоимости в более 200 млн рублей.

В то же время власти сообщали, что электротранспорт может вернуться в Белгород.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Троллейбусы#Белгород
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