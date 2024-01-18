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В Белгород может вернуться электробус

Замгубернатора рассказал, при каких условиях электротранспорт снова будет в Белгороде

18 января 2024, 17:41
Фото: 1MI

В Белгород может вернуться электробус

В Белгород может вернуться электробус, но с условиями. Теперь властям придётся просчитать экономику для конкретных маршрутов. Расчёты сделать необходимо до того момента, как заработает федеральная программа для электротранспорта. Об этом сообщил замгубернатора Владимир Базаров.

Стало известно, при каких условиях электротранспорт может вернуться в Белгород. Подробнее об этом рассказал замгубернатора Владимир Базаров.

Чиновник провёл встречу с представителями компаний ПК Транспортные системы и ЭТК «Плутон». Первая занимается непосредственно производством электробусов, трамваев и троллейбусов, а вторая — инфраструктурой для электротранспорта.

Белгороду предложили последнюю разработку — электробус «Генерал». У него комбинированная зарядка — от станции и контактной сети. По сути это усовершенствованный троллейбус с большим автономным ходом. Ранее его уже опробовали в Курске.

Базаров поручил минтрансу области просчитать экономику для конкретных маршрутов. В частности, сколько подвижного состава потребуется, какая инфраструктура, ориентировочный объём инвестиций. И сделать это необходимо до того, как заработает федеральная программа для электротранспорта.

Что касается последней, то в 2023–2025 годах десять российских регионов получат субсидии на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта. Выделили на эти цели 86,6 млрд рублей. В Центральном Черноземье деньги на условиях софинансирования хотели направить в Курскую и Липецкую области.

Подробная информация об этом опубликована на сайте правительства РФ. Непосредственно с распоряжением можно ознакомиться по ссылке.

В октябре 2021 года на линию в Белгороде вышел первый электробус. Он курсировал по маршруту троллейбуса №8. Работал такой транспорт в тестовом режиме. Однако затем электробус из областного центра уехал в Пермь. По областному центру он курсировал три месяца.

Во время тестового периода редакция сравнила два вида общественного транспорта — троллейбус и электробус. В последний вмещалось 85 пассажиров, посадочных мест было 33. Запас хода рассчитан на 50 километров, но на полную зарядку тратилось всего 15 минут. В сутки такой вид транспорта может пройти до 350 км. Что касается троллейбусов, то вместимость у них была немного больше — 91 человек, но посадочных мест там насчитывалось 30.

В июне 2022 года замгубернатора Владимир Базаров объяснил, почему область не стала закупать электробусы. По его словам, власти планировали двигаться в сторону данного вида транспорта, но помешала экономическая ситуация. Хотя тогда чиновник пообещал позднее вернуться к этому вопросу.

Зато в соседней Курской области курсировать электробусы точно будут. 50 штук регион получил почти даром — транспорт предоставили по проекту правительства, в котором область была пилотным регионом. Заплатить за электробусы придётся только 1% от их общей стоимости.

Электробус в Белгороде: как выглядит экологичный вид транспорта изнутри
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#Белгородская область#Электробус#Пассажирский транспорт#Белгород#Наталья Корявых#Владимир Базаров#Общественный транпсорт
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