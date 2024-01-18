Замгубернатора рассказал, при каких условиях электротранспорт снова будет в Белгороде

Во время тестового периода редакция сравнила два вида общественного транспорта — троллейбус и электробус. В последний вмещалось 85 пассажиров, посадочных мест было 33. Запас хода рассчитан на 50 километров, но на полную зарядку тратилось всего 15 минут. В сутки такой вид транспорта может пройти до 350 км. Что касается троллейбусов, то вместимость у них была немного больше — 91 человек, но посадочных мест там насчитывалось 30.