Замгубернатора рассказал, при каких условиях электротранспорт снова будет в Белгороде

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
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Updated Сегодня, 17:43
Стало известно, при каких условиях электротранспорт может вернуться в Белгород. Подробнее об этом рассказал замгубернатора Владимир Базаров.
Чиновник провёл встречу с представителями компаний ПК Транспортные системы и ЭТК «Плутон». Первая занимается непосредственно производством электробусов, трамваев и троллейбусов, а вторая — инфраструктурой для электротранспорта.
Белгороду предложили последнюю разработку — электробус «Генерал». У него комбинированная зарядка — от станции и контактной сети. По сути это усовершенствованный троллейбус с большим автономным ходом. Ранее его уже опробовали в Курске.
Базаров поручил минтрансу области просчитать экономику для конкретных маршрутов. В частности, сколько подвижного состава потребуется, какая инфраструктура, ориентировочный объём инвестиций. И сделать это необходимо до того, как заработает федеральная программа для электротранспорта.
Что касается последней, то в 2023–2025 годах десять российских регионов получат субсидии на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта. Выделили на эти цели 86,6 млрд рублей. В Центральном Черноземье деньги на условиях софинансирования хотели направить в Курскую и Липецкую области.
Подробная информация об этом опубликована на сайте правительства РФ. Непосредственно с распоряжением можно ознакомиться по ссылке.
В октябре 2021 года на линию в Белгороде вышел первый электробус. Он курсировал по маршруту троллейбуса №8. Работал такой транспорт в тестовом режиме. Однако затем электробус из областного центра уехал в Пермь. По областному центру он курсировал три месяца.
Во время тестового периода редакция сравнила два вида общественного транспорта — троллейбус и электробус. В последний вмещалось 85 пассажиров, посадочных мест было 33. Запас хода рассчитан на 50 километров, но на полную зарядку тратилось всего 15 минут. В сутки такой вид транспорта может пройти до 350 км. Что касается троллейбусов, то вместимость у них была немного больше — 91 человек, но посадочных мест там насчитывалось 30.
В июне 2022 года замгубернатора Владимир Базаров объяснил, почему область не стала закупать электробусы. По его словам, власти планировали двигаться в сторону данного вида транспорта, но помешала экономическая ситуация. Хотя тогда чиновник пообещал позднее вернуться к этому вопросу.
Зато в соседней Курской области курсировать электробусы точно будут. 50 штук регион получил почти даром — транспорт предоставили по проекту правительства, в котором область была пилотным регионом. Заплатить за электробусы придётся только 1% от их общей стоимости.