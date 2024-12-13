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Posted 13 декабря, 11:01

Published 13 декабря, 11:01

Modified 13 декабря, 11:03

Updated 13 декабря, 11:03

Гостайна: какие укрытия в Белгородской области проверяла комиссия

Гостайна: какие укрытия в Белгородской области проверяла комиссия

13 декабря 2024, 11:01
Фото: bel.ru.
Сюжет
Эксклюзив
В Белгородской области должна была завершиться инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить итоги проверки.

В конце ноября появилось постановление губернатора, согласно которому в регионе должна была пройти инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны. Для этого создали межведомственную комиссию, которая занялась этой задачей.

Основное внимание должны были уделить убежищам: специалисты должны были проверить состояние модульных конструкций и найти новые помещения, которые могут быть использованы в качестве укрытий.

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство, чтобы выяснить итоги проверки. Нам сообщили, что для укрытия населения региона приспособлены заглубленные помещения подземного пространства. Это подвалы, паркинги и т. д. Власти отметили, что в соответствии с рекомендациями МЧС России инвентаризация приспособленных помещений и проверки не проводились.

При этом к защитным сооружениям гражданской обороны, в отношении которых проводилась проверка, относятся убежища и укрытия, расположенные на территориях предприятий. В правительстве добавили, что проверки, проводимые в рамках этих объектов, относятся к сведениям, составляющим государственную тайну.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Проверки#Эксклюзив#Гражданская оборона#Белгород#Инвентаризация#Защитные сооружения#Убежища
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