Гостайна: какие укрытия в Белгородской области проверяла комиссия

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство, чтобы выяснить итоги проверки. Нам сообщили, что для укрытия населения региона приспособлены заглубленные помещения подземного пространства. Это подвалы, паркинги и т. д. Власти отметили, что в соответствии с рекомендациями МЧС России инвентаризация приспособленных помещений и проверки не проводились.