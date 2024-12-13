Гостайна: какие укрытия в Белгородской области проверяла комиссия

Posted 13 декабря, 11:01
Published 13 декабря, 11:01
Modified 13 декабря, 11:03
Updated 13 декабря, 11:03
В конце ноября появилось постановление губернатора, согласно которому в регионе должна была пройти инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны. Для этого создали межведомственную комиссию, которая занялась этой задачей.
Основное внимание должны были уделить убежищам: специалисты должны были проверить состояние модульных конструкций и найти новые помещения, которые могут быть использованы в качестве укрытий.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство, чтобы выяснить итоги проверки. Нам сообщили, что для укрытия населения региона приспособлены заглубленные помещения подземного пространства. Это подвалы, паркинги и т. д. Власти отметили, что в соответствии с рекомендациями МЧС России инвентаризация приспособленных помещений и проверки не проводились.
При этом к защитным сооружениям гражданской обороны, в отношении которых проводилась проверка, относятся убежища и укрытия, расположенные на территориях предприятий. В правительстве добавили, что проверки, проводимые в рамках этих объектов, относятся к сведениям, составляющим государственную тайну.