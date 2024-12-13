Гладков рассказал о восстановлении базовых станций в белгородском приграничье

Posted 13 декабря, 08:37
Published 13 декабря, 08:37
Modified 13 декабря, 12:30
Updated 13 декабря, 12:30
За последнюю неделю восстановлено семь базовых станций. Работы прошли в Борисовском, Белгородском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском округах.
С начала спецоперации восстанавливать базовые станции приходилось уже более 400 раз. По словам Вячеслава Гладкова, делать это стараются оперативно, но не везде это возможно из-за постоянных обстрелов и ударов беспилотников.
«Понимаем, что объём работы ещё предстоит достаточно большой. Оперативная обстановка, повторяю, сложная. Понимаем, что не всегда аварийные бригады имеют возможность выйти на ремонт. Но, с другой стороны, понимаем, что без связи, конечно, в наших условиях оставаться жители не должны», — сказал губернатор в своём утреннем обращении к жителям.
Там, где решить быстро проблему с отсутствием связи и интернета не получается, принимают альтернативные решения. Осенью, например, вернулись к теме с проводной связью, а недавно проводили учения по оказанию помощи жителям в чрезвычайных ситуациях при условии отсутствия любой связи.