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Posted 13 декабря, 08:37

Published 13 декабря, 08:37

Modified 13 декабря, 12:30

Updated 13 декабря, 12:30

Из-за атак ВСУ белгородцы из приграничья нередко остаются без связи

Гладков рассказал о восстановлении базовых станций в белгородском приграничье

13 декабря 2024, 08:37
Фото: 1MI. Из-за атак ВСУ белгородцы из приграничья нередко остаются без связи
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Новости Белгорода
Из-за постоянных атак ВСУ жители приграничных муниципалитетов Белгородской области регулярно и порой надолго остаются отрезаны от мира. Беспилотники атакуют вышки связи, люди не могут никуда дозвониться или даже выйти в интернет. Губернатор Вячеслав Гладков отчитался о восстановительных работах.

За последнюю неделю восстановлено семь базовых станций. Работы прошли в Борисовском, Белгородском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском округах.

С начала спецоперации восстанавливать базовые станции приходилось уже более 400 раз. По словам Вячеслава Гладкова, делать это стараются оперативно, но не везде это возможно из-за постоянных обстрелов и ударов беспилотников.

«Понимаем, что объём работы ещё предстоит достаточно большой. Оперативная обстановка, повторяю, сложная. Понимаем, что не всегда аварийные бригады имеют возможность выйти на ремонт. Но, с другой стороны, понимаем, что без связи, конечно, в наших условиях оставаться жители не должны», — сказал губернатор в своём утреннем обращении к жителям.

Там, где решить быстро проблему с отсутствием связи и интернета не получается, принимают альтернативные решения. Осенью, например, вернулись к теме с проводной связью, а недавно проводили учения по оказанию помощи жителям в чрезвычайных ситуациях при условии отсутствия любой связи.

В белгородском приграничье прошли учения по оказанию помощи в ЧС при отсутствии связи
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