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Posted 23 ноября, 07:21

Published 23 ноября, 07:21

Modified 23 ноября, 07:24

Updated 23 ноября, 07:24

Сотовая связь

В белгородском приграничье прошли учения по оказанию помощи в ЧС при отсутствии связи

23 ноября 2024, 07:21
Фото: 1MI. Сотовая связь
Сюжет
Новости Белгорода
В шести муниципалитетах Белгородской области прошли учения по оказанию помощи мирным жителям при отсутствии сотовой связи. Подобные мероприятия планируется проводить чаще.

Вячеслав Гладков сообщил, что в нескольких муниципалитетах белгородской области, расположенных близко к границе, прошли учения по оказанию помощи людям в условиях нерабочей сотовой связи, т. к. подобные ситуации уже возникали:

«Мы понимаем, что от координации силовых структур, муниципалитетов и органов государственной власти зачастую зависят жизни людей. Поэтому должны быть готовы ко всему. И, конечно же, эту работу будем продолжать и дальше».

Кроме того, сегодня ночью беспилотники ВСУ снова атаковали Белгородский район. При детонации дрона ранения получил мужчина в Октябрьском.

При ночной атаке БПЛА ВСУ на Белгородский район пострадал мирный житель
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Учения#Новости Белгорода#Сотовая связь#Белгород#Приграничье#СВО#Обстрелы
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