В белгородском приграничье прошли учения по оказанию помощи в ЧС при отсутствии связи

Posted 23 ноября, 07:21
Published 23 ноября, 07:21
Modified 23 ноября, 07:24
Updated 23 ноября, 07:24
Вячеслав Гладков сообщил, что в нескольких муниципалитетах белгородской области, расположенных близко к границе, прошли учения по оказанию помощи людям в условиях нерабочей сотовой связи, т. к. подобные ситуации уже возникали:
«Мы понимаем, что от координации силовых структур, муниципалитетов и органов государственной власти зачастую зависят жизни людей. Поэтому должны быть готовы ко всему. И, конечно же, эту работу будем продолжать и дальше».
Кроме того, сегодня ночью беспилотники ВСУ снова атаковали Белгородский район. При детонации дрона ранения получил мужчина в Октябрьском.