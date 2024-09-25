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Posted 25 сентября, 07:27

Published 25 сентября, 07:27

Modified 25 сентября, 07:29

Updated 25 сентября, 07:29

В приграничных районах Белгородской области нашли проблемы с проводной связью

В приграничных районах Белгородской области нашли проблемы с проводной связью

25 сентября 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Эксклюзив
Глава региона Вячеслав Гладков поручил изучить сети проводной связи на случай зимы под обстрелами в каждом муниципалитете. Журналисты Бел.Ру узнали, каковы итоги работы.

По словам губернатора, в случае тяжёлой зимы люди не должны остаться без связи. Поэтому он дал поручение провести мониторинг в отношении сетей проводной связи, что сохранилась в каждом районе и округе.

Журналисты Бел.Ру узнали, каковы итоги работы. По информации региональных властей, министерство цифрового развития области совместно с оператором связи ПАО «Ростелеком» провели мониторинг технического состояния сетей проводной связи в приграничных районах Белгородской области.

По итогам выявлено, что в части населённых пунктов, которые находятся в непосредственной близости к госгранице, услуги связи не оказываются. Это связано с повреждениями кабеля и отсутствием электричества. Решить проблему связи власти намерены в кратчайшие сроки с учётом оперативной обстановки.

Напомним, 24 сентября из-за обстрелов ВСУ пострадали шесть человек: один из них — житель Шебекино, остальные — жители Белгорода. Пять человек до сих пор находятся в больницах.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Шебекино#Мониторинг#Эксклюзив#Белгород#Вячеслав Гладков#Госграница#Обстрелы
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