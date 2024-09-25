В приграничных районах Белгородской области нашли проблемы с проводной связью

Posted 25 сентября, 07:27
Published 25 сентября, 07:27
Modified 25 сентября, 07:29
Updated 25 сентября, 07:29
По словам губернатора, в случае тяжёлой зимы люди не должны остаться без связи. Поэтому он дал поручение провести мониторинг в отношении сетей проводной связи, что сохранилась в каждом районе и округе.
Журналисты Бел.Ру узнали, каковы итоги работы. По информации региональных властей, министерство цифрового развития области совместно с оператором связи ПАО «Ростелеком» провели мониторинг технического состояния сетей проводной связи в приграничных районах Белгородской области.
По итогам выявлено, что в части населённых пунктов, которые находятся в непосредственной близости к госгранице, услуги связи не оказываются. Это связано с повреждениями кабеля и отсутствием электричества. Решить проблему связи власти намерены в кратчайшие сроки с учётом оперативной обстановки.
Напомним, 24 сентября из-за обстрелов ВСУ пострадали шесть человек: один из них — житель Шебекино, остальные — жители Белгорода. Пять человек до сих пор находятся в больницах.