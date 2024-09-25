В приграничных районах Белгородской области нашли проблемы с проводной связью

По итогам выявлено, что в части населённых пунктов, которые находятся в непосредственной близости к госгранице, услуги связи не оказываются. Это связано с повреждениями кабеля и отсутствием электричества. Решить проблему связи власти намерены в кратчайшие сроки с учётом оперативной обстановки.