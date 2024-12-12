Спас отца из-под завалов после обстрела: 12-летнего белгородца наградили за подвиг

Posted 12 декабря, 10:02
Published 12 декабря, 10:02
Modified 12 декабря, 10:02
Updated 12 декабря, 10:02
Мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества, прошло в Государственном академическом Малом театре России. Там председатель Следкома вручил награды детям и подросткам, совершившим мужественные поступки в чрезвычайных ситуациях. Среди них — 12-летний мальчик из Белгородской области.
Юного Дмитрия Величко наградили медалью СК России «За высокую гражданственность». 19 июня прошлого года дом мальчика в Валуйках попал под обстрел. Мальчик накрылся одеялом от осколков и сел у стены подальше от окна. Снаряд прилетел буквально в его комнату, обрушилась кирпичная стена. Под завалами оказался отец Димы — Евгений.
Ученик 5 «А» класса МОУ «СОШ № 5», которому на тот момент исполнилось только 11 лет, со сломанной ключицей вызвал скорую помощь и вручную разбирал кирпичные обломки, чтобы помочь отцу выбраться.
Когда им всё же удалось это сделать, семья укрылась в уцелевшем гараже и ждала скорую там.
«Время тянулось очень медленно. Казалось, что скорая помощь едет очень долго…», — вспоминает Дима.
Он не считает себя героем. Говорит, что просто пришёл на помощь близкому. Ребёнок любит гулять, играть в компьютерные игры, но не отстаёт по учёбе и немного занимается спортом.
Ранее Диму вместе с другим белгородцем наградил губернатор.