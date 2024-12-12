Спас отца из-под завалов после обстрела: 12-летнего белгородца наградили за подвиг

Бастрыкин наградил юного белгородца медалью за спасение отца при обстреле

Сюжет Новости Белгорода

История 12-летнего Дмитрия Величко заслуживает быть если не экранизированной, то хотя бы услышанной. Мальчик, несмотря на юный возраст, совершил совсем не детский поступок, за что был неоднократно награждён. В этот раз медаль ему вручал председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.