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Posted 12 декабря, 10:02

Published 12 декабря, 10:02

Modified 12 декабря, 10:02

Updated 12 декабря, 10:02

Дмитрий Величко

Спас отца из-под завалов после обстрела: 12-летнего белгородца наградили за подвиг

12 декабря 2024, 10:02
Фото: кадр из ролика СК России. Дмитрий Величко

Бастрыкин наградил юного белгородца медалью за спасение отца при обстреле

Сюжет
Новости Белгорода
История 12-летнего Дмитрия Величко заслуживает быть если не экранизированной, то хотя бы услышанной. Мальчик, несмотря на юный возраст, совершил совсем не детский поступок, за что был неоднократно награждён. В этот раз медаль ему вручал председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.

Мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества, прошло в Государственном академическом Малом театре России. Там председатель Следкома вручил награды детям и подросткам, совершившим мужественные поступки в чрезвычайных ситуациях. Среди них — 12-летний мальчик из Белгородской области.

Юного Дмитрия Величко наградили медалью СК России «За высокую гражданственность». 19 июня прошлого года дом мальчика в Валуйках попал под обстрел. Мальчик накрылся одеялом от осколков и сел у стены подальше от окна. Снаряд прилетел буквально в его комнату, обрушилась кирпичная стена. Под завалами оказался отец Димы — Евгений.

Ученик 5 «А» класса МОУ «СОШ № 5», которому на тот момент исполнилось только 11 лет, со сломанной ключицей вызвал скорую помощь и вручную разбирал кирпичные обломки, чтобы помочь отцу выбраться.

Когда им всё же удалось это сделать, семья укрылась в уцелевшем гараже и ждала скорую там.

«Время тянулось очень медленно. Казалось, что скорая помощь едет очень долго…», — вспоминает Дима.

Он не считает себя героем. Говорит, что просто пришёл на помощь близкому. Ребёнок любит гулять, играть в компьютерные игры, но не отстаёт по учёбе и немного занимается спортом.

Ранее Диму вместе с другим белгородцем наградил губернатор.

Несмотря на юный возраст? Двух белгородцев наградили за проявленное мужество
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