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Posted 11 декабря, 07:01

Published 11 декабря, 07:01

Modified 11 декабря, 07:01

Updated 11 декабря, 07:01

Из ноги раненого бойца достали неразорвавшийся цилиндр

Путин хочет наградить белгородского врача, доставшего взрыватель из раны военного

11 декабря 2024, 07:01
Фото: 1MI. Из ноги раненого бойца достали неразорвавшийся цилиндр

Путин призвал наградить белгородского хирурга за уникальную операцию военному

Сюжет
Операция
Услышав про молодого хирурга из Белгородской области, который провёл сложную операцию и вытащил взрыватель из ноги бойца СВО, Владимир Путин предложил представить смелого врача к госнаграде, сообщает РИА «Новости».

Историю врача рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Она заявила, что в белгородских госпиталях лично видела врачей, «которые голыми руками доставали взрыватели от дронов из ран».

Она вспомнила про молодого хирурга, который без чьей-либо помощи провёл операцию раненому солдату с неразорвавшимся снарядом в ноге. Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ.

Хирург посчитал, что нет времени ждать сапёров, потому как военный уже потерял слишком много крови, и решил подвергнуть свою жизнь опасности, но попытаться спасти пациента.

Владимира Путина рассказ Ахмедовой впечатлил. Он сказал, что этого врача необходимо представить к государственной награде.

«Я не знаю, представлен ли тот хирург, о котором вы сказали, к госнаграде. Надо его найти обязательно и сделать это обязательно», — сказал глава государства.
В ноге — неразорвавшийся снаряд: в Белгородской области провели уникальную операцию
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