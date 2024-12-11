Путин хочет наградить белгородского врача, доставшего взрыватель из раны военного

Posted 11 декабря, 07:01
Published 11 декабря, 07:01
Modified 11 декабря, 07:01
Updated 11 декабря, 07:01
Историю врача рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Она заявила, что в белгородских госпиталях лично видела врачей, «которые голыми руками доставали взрыватели от дронов из ран».
Она вспомнила про молодого хирурга, который без чьей-либо помощи провёл операцию раненому солдату с неразорвавшимся снарядом в ноге. Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ.
Хирург посчитал, что нет времени ждать сапёров, потому как военный уже потерял слишком много крови, и решил подвергнуть свою жизнь опасности, но попытаться спасти пациента.
Владимира Путина рассказ Ахмедовой впечатлил. Он сказал, что этого врача необходимо представить к государственной награде.
«Я не знаю, представлен ли тот хирург, о котором вы сказали, к госнаграде. Надо его найти обязательно и сделать это обязательно», — сказал глава государства.