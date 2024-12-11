Вячеслав Гладков вручил награды 130 добровольцам Белгородской области

Среди награжденных взрослых — предприниматели и руководители предприятий, оказывающие помощь семьям военнослужащих. За три года жители региона собрали и доставили более 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. Также отметили наградами волонтерские объединения, которые уже много лет активно занимаются благотворительностью, включая «Волонтеров Победы», серебряных волонтеров, медиков-волонтеров и другие организации.