Вячеслав Гладков вручил награды 130 добровольцам Белгородской области

Posted 11 декабря, 13:35
Published 11 декабря, 13:35
Modified 11 декабря, 13:37
Updated 11 декабря, 13:37
Награды получили те, кто в течение года активно участвовал в защите окружающей среды, помогал волонтерским организациям, поддерживал участников специальной военной операции, заботился о животных и выполнял другие значимые для общества задачи.
«С 2022 года наша область находится в условиях, требующих максимальной сплоченности. Белгородцы показали себя настоящими добровольцами, и каждый житель вносит свой вклад. У нас нет равнодушных — есть только те, кем можно гордиться. Волонтеры помогают во многих направлениях: ухаживают за памятниками, оказывают поддержку военнослужащим и жителям, пострадавшим от обстрелов. Мы не оставляем своих в беде. Каждое доброе дело важно, ведь оно наполняет жизнь положительными эмоциями. Сегодня Белгородчина — это пример единства для всей страны», — отметил в своей речи Вячеслав Гладков.
Особое внимание в этом году уделили молодому поколению. Впервые был учрежден знак «Юный доброволец Белгородчины», который получили 30 детей в возрасте от 8 до 13 лет.
Среди награжденных взрослых — предприниматели и руководители предприятий, оказывающие помощь семьям военнослужащих. За три года жители региона собрали и доставили более 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. Также отметили наградами волонтерские объединения, которые уже много лет активно занимаются благотворительностью, включая «Волонтеров Победы», серебряных волонтеров, медиков-волонтеров и другие организации.