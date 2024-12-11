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Posted 11 декабря, 13:35

Published 11 декабря, 13:35

Modified 11 декабря, 13:37

Updated 11 декабря, 13:37

Вячеслав Гладков вручил награды 130 добровольцам Белгородской области

Вячеслав Гладков вручил награды 130 добровольцам Белгородской области

11 декабря 2024, 13:35
Фото: belregion.ru.
Сюжет
Губернатор
На торжественной церемонии, прошедшей в Центре молодежных инициатив, глава региона Вячеслав Гладков наградил активистов из всех муниципалитетов. Всего было вручено 100 знаков «Доброволец Белгородчины» и 30 знаков «Юный доброволец Белгородчины».

Награды получили те, кто в течение года активно участвовал в защите окружающей среды, помогал волонтерским организациям, поддерживал участников специальной военной операции, заботился о животных и выполнял другие значимые для общества задачи.

«С 2022 года наша область находится в условиях, требующих максимальной сплоченности. Белгородцы показали себя настоящими добровольцами, и каждый житель вносит свой вклад. У нас нет равнодушных — есть только те, кем можно гордиться. Волонтеры помогают во многих направлениях: ухаживают за памятниками, оказывают поддержку военнослужащим и жителям, пострадавшим от обстрелов. Мы не оставляем своих в беде. Каждое доброе дело важно, ведь оно наполняет жизнь положительными эмоциями. Сегодня Белгородчина — это пример единства для всей страны», — отметил в своей речи Вячеслав Гладков.

Особое внимание в этом году уделили молодому поколению. Впервые был учрежден знак «Юный доброволец Белгородчины», который получили 30 детей в возрасте от 8 до 13 лет.

Среди награжденных взрослых — предприниматели и руководители предприятий, оказывающие помощь семьям военнослужащих. За три года жители региона собрали и доставили более 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. Также отметили наградами волонтерские объединения, которые уже много лет активно занимаются благотворительностью, включая «Волонтеров Победы», серебряных волонтеров, медиков-волонтеров и другие организации.

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