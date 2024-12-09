Гладков: 2,6 миллиарда рублей получило 433 семьи из приграничья на приобретение жилья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на специальные счета 433 семей перечислено 2,6 миллиарда рублей. Эти средства предназначены для тех, чьи дома были разрушены или оказались непригодны для проживания. По его словам, 240 семей уже получили деньги, а остальные получат их 9 декабря. Он также отметил, что процесс перевода средств находится под строгим контролем.