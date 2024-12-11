Гладков: 12 тонн семян деревьев высадят для восстановления белгородских лесов

Posted 11 декабря, 13:01
Published 11 декабря, 13:01
Modified 11 декабря, 13:04
Updated 11 декабря, 13:04
С начала года лесоводы Белгородской области собрали внушительный урожай семян дуба черешчатого — почти 11 тысяч килограммов. Из них 255 килограммов обладают улучшенными наследственными характеристиками.
Было собрано немалое количество семян робинии лжеакации — 703,5 килограмма. Заготовили около 200 килограммов семян сосны. И, наконец, три килограмма семян перистоветвистого вяза.
Все собранные семена были тщательно проверены на посевные качества и на наличие повреждений от болезней и вредителей.
Лесники планируют собрать ещё 500 килограммов сосновых шишек. Более 100 килограммов уже заготовлено, а остальную часть урожая планируется собрать до марта.