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Posted 11 декабря, 13:01

Published 11 декабря, 13:01

Modified 11 декабря, 13:04

Updated 11 декабря, 13:04

Белгородские лесоводы собрали 12 тонн семян деревьев за год

Гладков: 12 тонн семян деревьев высадят для восстановления белгородских лесов

11 декабря 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородские лесоводы собрали 12 тонн семян деревьев за год

Сюжет
Хорошие новости
Сотрудники лесного хозяйства Белгородской области заняли лидирующие позиции в ЦФО по сбору лесных семян. С начала 2024 года в рамках нацпроекта «Экология» они собрали 12 тонн семян. Их будут использованы для восстановления зелёных насаждений в регионе, сообщил губернатор.

С начала года лесоводы Белгородской области собрали внушительный урожай семян дуба черешчатого — почти 11 тысяч килограммов. Из них 255 килограммов обладают улучшенными наследственными характеристиками.

Было собрано немалое количество семян робинии лжеакации — 703,5 килограмма. Заготовили около 200 килограммов семян сосны. И, наконец, три килограмма семян перистоветвистого вяза.

Все собранные семена были тщательно проверены на посевные качества и на наличие повреждений от болезней и вредителей.

Лесники планируют собрать ещё 500 килограммов сосновых шишек. Более 100 килограммов уже заготовлено, а остальную часть урожая планируется собрать до марта.

Белгородская область почти в три раза перевыполнила план по сохранению лесов
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экология#Белгород#Высадка деревьев#Лесоводы#Хорошие новости#Лесные семена#Восстановление лесов
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