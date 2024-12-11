Гладков: 12 тонн семян деревьев высадят для восстановления белгородских лесов

Белгородские лесоводы собрали 12 тонн семян деревьев за год

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Сотрудники лесного хозяйства Белгородской области заняли лидирующие позиции в ЦФО по сбору лесных семян. С начала 2024 года в рамках нацпроекта «Экология» они собрали 12 тонн семян. Их будут использованы для восстановления зелёных насаждений в регионе, сообщил губернатор.