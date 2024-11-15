Белгородская область почти в три раза перевыполнила план по сохранению лесов

Федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» помогает решить проблему воспроизводства лесов, поэтому в его рамках мероприятия по высадке лесных культур в 2024 году удалось выполнить на 110% от запланированного объёма: на 99,7 га смогли провести лесовосстановление, а на 6,3 га — лесоразведение.