Белгородская область почти в три раза перевыполнила план по сохранению лесов

Posted 15 ноября, 08:48
Published 15 ноября, 08:48
Modified 15 ноября, 08:50
Updated 15 ноября, 08:50
Основной показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений на территории лесного фонда региона оказался выполнен на 273,2%.
Федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» помогает решить проблему воспроизводства лесов, поэтому в его рамках мероприятия по высадке лесных культур в 2024 году удалось выполнить на 110% от запланированного объёма: на 99,7 га смогли провести лесовосстановление, а на 6,3 га — лесоразведение.
Всего на 1266,9 га специалисты лесного фонда провели агротехнические уходы, а на площади 73,5 га произвели подготовку почвы под посадку лесных культур для будущего лесовосстановительного сезона.
Напомним, что федеральный проект «Сохранение лесов» реализуется на территории региона с 2019 года. Каждый год плановые показатели удаётся выполнить в полном объёме.