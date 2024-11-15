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Posted 15 ноября, 08:48

Published 15 ноября, 08:48

Modified 15 ноября, 08:50

Updated 15 ноября, 08:50

Белгородская область почти в три раза перевыполнила план по сохранению лесов

Белгородская область почти в три раза перевыполнила план по сохранению лесов

15 ноября 2024, 08:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Белгородская область смогла перевыполнить показатели национального проекта «Экология» по лесному направлению на 273,2%. При этом высадку лесных культур в области удалось выполнить на 110%. Подробности сообщили в областном правительстве.

Основной показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений на территории лесного фонда региона оказался выполнен на 273,2%.

Федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» помогает решить проблему воспроизводства лесов, поэтому в его рамках мероприятия по высадке лесных культур в 2024 году удалось выполнить на 110% от запланированного объёма: на 99,7 га смогли провести лесовосстановление, а на 6,3 га — лесоразведение.

Всего на 1266,9 га специалисты лесного фонда провели агротехнические уходы, а на площади 73,5 га произвели подготовку почвы под посадку лесных культур для будущего лесовосстановительного сезона.

Напомним, что федеральный проект «Сохранение лесов» реализуется на территории региона с 2019 года. Каждый год плановые показатели удаётся выполнить в полном объёме.

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