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Posted 6 декабря, 20:03

Published 6 декабря, 20:03

Modified 6 декабря, 20:03

Updated 6 декабря, 20:03

Гладков: урожай сахарной свеклы в этом году почти 2 млн тонн

Гладков: урожай сахарной свеклы в этом году почти 2 млн тонн

6 декабря 2024, 20:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
В своем утреннем сообщении губернатор региона отметил, в Белгородской области в 2024 году аграрии собрали почти 2 миллиона тонн корнеплодов. Засеянная площадь составила более 61 тысячи гектаров.

Вячеслав Гладков рассказал, что в этом году было убрано свыше 61 тысячи гектаров свеклы, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом.

Наивысшие показатели урожайности зафиксированы в Прохоровском, Ивнянском и Алексеевском районах и округах. Сахарная свекла уже поступает на перерабатывающие предприятия, и вскоре продукция будет доступна на полках магазинов.

Согласно данным, что крупнейшие площади под свеклу занимают в Волоконовском районе — 11 тысяч гектаров, за ним идет Вейделевский район с 9 тысячами гектарами и Чернянский район с 6 тысячами гектарами.

Напомним, что также Вячеслав Гладков рассказал о том, что в 2025 году в рамках проекта «Решаем вместе» в Белгородской области будет реализовано около 140 инициатив местных жителей на сумму 350 миллионов рублей из областного бюджета. Из 210 поданных заявок планируется осуществить проекты на общую стоимость более 566 миллионов рублей.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Сахарная свекла#Свекла#Урожай#Сельхозпроизводство#Белгород#Хорошие новости
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