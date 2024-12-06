Гладков: урожай сахарной свеклы в этом году почти 2 млн тонн

Напомним, что также Вячеслав Гладков рассказал о том, что в 2025 году в рамках проекта «Решаем вместе» в Белгородской области будет реализовано около 140 инициатив местных жителей на сумму 350 миллионов рублей из областного бюджета. Из 210 поданных заявок планируется осуществить проекты на общую стоимость более 566 миллионов рублей.