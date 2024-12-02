Белгородское предприятие нанесло вреда природе на 1,4 млн рублей

Posted 2 декабря, 11:24
Published 2 декабря, 11:24
Modified 2 декабря, 11:24
Updated 2 декабря, 11:24
Производственные отходы не были должным образом переработаны и утилизированы, а просто выброшены на землю. Площадь загрязнения составила более четырёх тысяч квадратных метров.
Эксперты провели анализ загрязнённых территорий и установили, что ущерб, нанесённый почве, оценивается в сумму более 1,4 миллиона рублей.
Прокурор района подал в суд иск о взыскании с организации денежной компенсации за экологический ущерб. Свердловский районный суд города Белгорода удовлетворил иск. Прокуратура будет следить за процессом выплаты компенсации за причинённый вред