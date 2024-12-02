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Posted 2 декабря, 11:24

Published 2 декабря, 11:24

Modified 2 декабря, 11:24

Updated 2 декабря, 11:24

Площадь загрязнения составила более 4 тыс. кв. м

Белгородское предприятие нанесло вреда природе на 1,4 млн рублей

2 декабря 2024, 11:24
Фото: 1MI. Площадь загрязнения составила более 4 тыс. кв. м
Сюжет
Штраф
Прокуратура Белгородской области проверила ООО «Протеин Технолоджи», которое специализируется на производстве муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов. Предприятие неправильно сбрасывало свои отходы, чем нанесло ущерб природе.

Производственные отходы не были должным образом переработаны и утилизированы, а просто выброшены на землю. Площадь загрязнения составила более четырёх тысяч квадратных метров.

Эксперты провели анализ загрязнённых территорий и установили, что ущерб, нанесённый почве, оценивается в сумму более 1,4 миллиона рублей.

Прокурор района подал в суд иск о взыскании с организации денежной компенсации за экологический ущерб. Свердловский районный суд города Белгорода удовлетворил иск. Прокуратура будет следить за процессом выплаты компенсации за причинённый вред

Место, куда сливались отходыМесто, куда сливались отходы
Место, куда сливались отходы. Фото: Прокуратура Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Штраф#Прокуратура#Экология#Загрязнение#Белгород#Отходы производства#Новооскольский горокруг
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