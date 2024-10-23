Гладков: белгородцы массово приняли участие в акции по сбору макулатуры «Чисто СВОИ»

В категории для детей до 14 лет больше всего — также почти 1,5 тонны — собрал мальчик Данила Гимонов из Красногвардейского района. В категории «Взрослые», в которой принимали участие белгородцы от 14 лет и старше, лидером стала Татьяна Гридчина, собрав 500 кг.