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Posted 23 октября, 12:41

Published 23 октября, 12:41

Modified 23 октября, 12:43

Updated 23 октября, 12:43

Гладков: белгородцы массово приняли участие в акции по сбору макулатуры «Чисто СВОИ»

Гладков: белгородцы массово приняли участие в акции по сбору макулатуры «Чисто СВОИ»

23 октября 2024, 12:41
Фото: freepik.com
Сюжет
Хорошие новости
Целый месяц неравнодушные жители Белгородской области собирали и сдавали макулатуру в рамках акции «Чисто СВОИ». Всего за это время собрали около 62 тонн бумаги на переработку. Часть вырученных средств пойдёт на закупку материалов для маскировочных сетей и окопных свечей для участников СВО.

В акции было несколько категорий победителей. Среди принявших участие в акции семей первое место заняла семья Шопиных из Белгородского района. Они собрали почти 1,5 тонны макулатуры.

В категории для детей до 14 лет больше всего — также почти 1,5 тонны — собрал мальчик Данила Гимонов из Красногвардейского района. В категории «Взрослые», в которой принимали участие белгородцы от 14 лет и старше, лидером стала Татьяна Гридчина, собрав 500 кг.

В числе учреждений, показавших наилучшие результаты, оказалась Борисовская школа. Благодаря совместным усилиям учеников, родителей и учителей удалось собрать почти 15,5 тонны.

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