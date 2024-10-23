Гладков: белгородцы массово приняли участие в акции по сбору макулатуры «Чисто СВОИ»

Posted 23 октября, 12:41
Published 23 октября, 12:41
Modified 23 октября, 12:43
Updated 23 октября, 12:43
В акции было несколько категорий победителей. Среди принявших участие в акции семей первое место заняла семья Шопиных из Белгородского района. Они собрали почти 1,5 тонны макулатуры.
В категории для детей до 14 лет больше всего — также почти 1,5 тонны — собрал мальчик Данила Гимонов из Красногвардейского района. В категории «Взрослые», в которой принимали участие белгородцы от 14 лет и старше, лидером стала Татьяна Гридчина, собрав 500 кг.
В числе учреждений, показавших наилучшие результаты, оказалась Борисовская школа. Благодаря совместным усилиям учеников, родителей и учителей удалось собрать почти 15,5 тонны.