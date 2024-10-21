Гладков: в 2025 году продолжим обеспечивать жильём многодетные семьи

Posted 21 октября, 13:22
Published 21 октября, 13:22
Modified 21 октября, 13:24
Updated 21 октября, 13:24
На оперативном совещании правительства обсудили выдачу земельных участков для строительства жилья многодетным семьям на 2025 год. В планах властей — выдать 67 участков в семи муниципалитетах Белгородской области.
В Белгороде выделят землю в микрорайоне Восточный, на улице Автодорожной и переулке 2-й Дачный. 26 земельных участков будут площадью от 800 до 1500 кв. м. В Белгородском районе — восемь по 1500 кв. м в микрорайоне Разумное-22.
В Старом Осколе выделят 16 участков в районах Заречье, Северный, Набокинские сады и Пушкарская дача площадью от 1200 до 2300 кв. м. В Губкинском округе — три участка по 1500 кв. м в селе Тёплая Колодезь.
В Яковлевском округе, Корочанском и Ракитянском районах выделят 14 участков площадью от 1224 до 2000 кв. м.
«Будем выполнять все обязательства, которые дали перед очень важной для нас категорией населения — перед многодетными семьями. Потому что они — образец для каждой белгородской семьи. Это те люди, которые своей жизнью ставят пример для всех нас», — закончил Вячеслав Гладков.