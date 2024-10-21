Гладков: в 2025 году продолжим обеспечивать жильём многодетные семьи

В Белгороде выделят землю в микрорайоне Восточный, на улице Автодорожной и переулке 2-й Дачный. 26 земельных участков будут площадью от 800 до 1500 кв. м. В Белгородском районе — восемь по 1500 кв. м в микрорайоне Разумное-22.