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Posted 21 октября, 13:22

Published 21 октября, 13:22

Modified 21 октября, 13:24

Updated 21 октября, 13:24

Гладков: в 2025 году продолжим обеспечивать жильём многодетные семьи

Гладков: в 2025 году продолжим обеспечивать жильём многодетные семьи

21 октября 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Касается каждого
Под строительства жилья в семи муниципалитетах выделят 67 участков. Подробности озвучили на еженедельном совещании правительства.

На оперативном совещании правительства обсудили выдачу земельных участков для строительства жилья многодетным семьям на 2025 год. В планах властей — выдать 67 участков в семи муниципалитетах Белгородской области.

В Белгороде выделят землю в микрорайоне Восточный, на улице Автодорожной и переулке 2-й Дачный. 26 земельных участков будут площадью от 800 до 1500 кв. м. В Белгородском районе — восемь по 1500 кв. м в микрорайоне Разумное-22.

В Старом Осколе выделят 16 участков в районах Заречье, Северный, Набокинские сады и Пушкарская дача площадью от 1200 до 2300 кв. м. В Губкинском округе — три участка по 1500 кв. м в селе Тёплая Колодезь.

В Яковлевском округе, Корочанском и Ракитянском районах выделят 14 участков площадью от 1224 до 2000 кв. м.

«Будем выполнять все обязательства, которые дали перед очень важной для нас категорией населения — перед многодетными семьями. Потому что они — образец для каждой белгородской семьи. Это те люди, которые своей жизнью ставят пример для всех нас», — закончил Вячеслав Гладков.
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