Больше 6,6 млн кв. м нового жилья должно было появиться в Белгороде за 22 года

Отметим, что этот план отдали на общественное слушание, чтобы внести правки жителей. Разрабатывался проект в 2019 году. Часть из задуманного реализовали уже сейчас, в 2024 году, а что-то больше не всплывало в инфополе ни в 2025 году, ни даже в планах.