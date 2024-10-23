bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 10:47

Published 23 октября, 10:47

Modified 23 октября, 10:49

Updated 23 октября, 10:49

Больше 6,6 млн кв. м нового жилья должно было появиться в Белгороде за 22 года

Больше 6,6 млн кв. м нового жилья должно было появиться в Белгороде за 22 года

23 октября 2024, 10:47
Фото: 1MI
Сюжет
Благоустройство
К 2025 году в Белгороде планируется построить 1472 тыс. кв. м. нового жилья за счёт реконструкции старой застройки, что составит 22% от общего объема строительства. Власти вынесли на обсуждение генплан Белгород.

Городские власти Белгорода опубликовали проект развития города. Один из пунктов в плане посвящён жилищному строительству. Ранее журналисты Бел.Ру уже писали об одной из характеристик застройки Белгорода — высотность жилых зданий. Оказалось, что в 2025 году дома больше 9 этажей должны занять больше 1 тыс. га, от 5 до 8 этажей — 0,68 тыс. га, малоэтажная застройка будет размещаться на 2,8 тыс. га.

В 2010 году нового жилья в Белгороде появилось 2050 тыс. кв. м.: 66%, или 1362 тыс. кв. м., — на свободных территориях, а 34%, или 688 тыс. кв. м., — за счёт реконструкции старой застройки.

Из общего объёма нового жилищного строительства в планах на 2025 год 78%, или 5215 тыс. кв. м., придётся на свободные территории, а 22%, или 1472 тыс. кв. м., — за счёт реконструкции существующих домов.

Генплан Белгорода по медицине: что планируют построить и отремонтировать
Узнать подробнее

Так получается, что власти планировали в 2019 году, что в Белгороде к 2025 году появится больше 6,6 млн кв. м. нового жилья. Из них 22% хотели возвести, снося или обновляя старые дома, а 5,2 млн. кв. м. за счёт свободных земель.

Отметим, что этот план отдали на общественное слушание, чтобы внести правки жителей. Разрабатывался проект в 2019 году. Часть из задуманного реализовали уже сейчас, в 2024 году, а что-то больше не всплывало в инфополе ни в 2025 году, ни даже в планах.

В Белгороде затраты на строительство дорог сократились на треть в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Жилой дом в центре Белгорода сносят под строительство «Белого квартала»«Рискуете очень сильно»: Гладков — о строительстве домов в некоторых районах
#Алёна Мальцева#Благоустройство#Застройка#Белгород#Жилищное строительство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика