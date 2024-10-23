Больше 6,6 млн кв. м нового жилья должно было появиться в Белгороде за 22 года

Posted 23 октября, 10:47
Published 23 октября, 10:47
Modified 23 октября, 10:49
Updated 23 октября, 10:49
Городские власти Белгорода опубликовали проект развития города. Один из пунктов в плане посвящён жилищному строительству. Ранее журналисты Бел.Ру уже писали об одной из характеристик застройки Белгорода — высотность жилых зданий. Оказалось, что в 2025 году дома больше 9 этажей должны занять больше 1 тыс. га, от 5 до 8 этажей — 0,68 тыс. га, малоэтажная застройка будет размещаться на 2,8 тыс. га.
В 2010 году нового жилья в Белгороде появилось 2050 тыс. кв. м.: 66%, или 1362 тыс. кв. м., — на свободных территориях, а 34%, или 688 тыс. кв. м., — за счёт реконструкции старой застройки.
Из общего объёма нового жилищного строительства в планах на 2025 год 78%, или 5215 тыс. кв. м., придётся на свободные территории, а 22%, или 1472 тыс. кв. м., — за счёт реконструкции существующих домов.
Так получается, что власти планировали в 2019 году, что в Белгороде к 2025 году появится больше 6,6 млн кв. м. нового жилья. Из них 22% хотели возвести, снося или обновляя старые дома, а 5,2 млн. кв. м. за счёт свободных земель.
Отметим, что этот план отдали на общественное слушание, чтобы внести правки жителей. Разрабатывался проект в 2019 году. Часть из задуманного реализовали уже сейчас, в 2024 году, а что-то больше не всплывало в инфополе ни в 2025 году, ни даже в планах.