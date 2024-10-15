В Белгороде затраты на строительство дорог сократились на треть в 2023 году

Posted 15 октября, 15:05
Published 15 октября, 15:05
Modified 15 октября, 15:07
Updated 15 октября, 15:07
В 2023 году объём капитальных вложений в социальную сферу Белгорода значительно уменьшился и составил всего 134,9 миллиона рублей. Это на 67,9% меньше, чем в 2022-м. При этом почти все средства — 98,2% — были выделены из областного бюджета. Бюджетная обеспеченность на душу населения в городе увеличилась на 0,8% по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 57,9 тысячи рублей.
Затраты на строительство дорог в 2023 году уменьшились на 32,6%, составив 740 миллионов рублей. Из этой суммы 10,4% пришлось на федеральный бюджет, 82,3% — на областной и 7,3% — на городской.
Напомним, что за 2023 год объём ввода многоквартирных домов (МКД) увеличился более чем на 50%.