В Белгороде затраты на строительство дорог сократились на треть в 2023 году

В 2023 году объём капитальных вложений в социальную сферу Белгорода значительно уменьшился и составил всего 134,9 миллиона рублей. Это на 67,9% меньше, чем в 2022-м. При этом почти все средства — 98,2% — были выделены из областного бюджета. Бюджетная обеспеченность на душу населения в городе увеличилась на 0,8% по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 57,9 тысячи рублей.