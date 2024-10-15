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Posted 15 октября, 15:05

Published 15 октября, 15:05

Modified 15 октября, 15:07

Updated 15 октября, 15:07

В Белгороде затраты на строительство дорог сократились на треть в 2023 году

В Белгороде затраты на строительство дорог сократились на треть в 2023 году

15 октября 2024, 15:05
Фото: 1MI
Сюжет
Бюджет
В 2023 году объем инвестиций в социальную сферу Белгорода снизился практически на 70%, из-за этого затраты на строительство дорог уменьшилось на 32%.

В 2023 году объём капитальных вложений в социальную сферу Белгорода значительно уменьшился и составил всего 134,9 миллиона рублей. Это на 67,9% меньше, чем в 2022-м. При этом почти все средства — 98,2% — были выделены из областного бюджета. Бюджетная обеспеченность на душу населения в городе увеличилась на 0,8% по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 57,9 тысячи рублей.

Затраты на строительство дорог в 2023 году уменьшились на 32,6%, составив 740 миллионов рублей. Из этой суммы 10,4% пришлось на федеральный бюджет, 82,3% — на областной и 7,3% — на городской.

Напомним, что за 2023 год объём ввода многоквартирных домов (МКД) увеличился более чем на 50%.

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#Анна Селищева#Город#Общество#Экономика#Бюджет#Паспорт#Дороги#Социальная#Расходы#Белгород#Затраты
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