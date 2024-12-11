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Posted 11 декабря, 13:12

Published 11 декабря, 13:12

Modified 11 декабря, 13:14

Updated 11 декабря, 13:14

Гладков: каждая шестая бутылка растительного масла на кухне россиян — белгородская

Гладков: каждая шестая бутылка растительного масла на кухне россиян — белгородская

11 декабря 2024, 13:12
Фото: 1MI.
Каждая шестая бутылка подсолнечного масла на столах россиян изготовлена в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Компания-производитель более 2 млрд рублей вложила в модернизацию линий по производству сои и полсолнечного масла. Кроме того, за четыре года в экономику региона инвестировали 818,8 млрд рублей, 240 млрд из которых поступили в этом году.

«С радостью рассказываю о проектах, которые развивают наш регион — например, о новых производствах и инвестициях. В этом году компания ЭФКО вложила более 2 млрд рублей в модернизацию линий по производству сои и подсолнечного масла. Благодаря этому создала 150 новых рабочих мест, на которые пришли работать жители региона. А компания за этот год произвела более 160 миллионов литровых бутылок подсолнечного масла. Каждая шестая бутылка подсолнечного масла на кухне россиян — из Белгородской области», — отметил Вячеслав Гладков.

За этот год алексеевский завод произвёл 308 тысяч тонн подсолнечного масла — это 148 тысяч тонн или 161 миллион литровых бутылок для потребительского рынка и 14 тысяч тонн масла для рынка HoReCa.

«Очень гордимся нашими предприятиями, радуемся их успехам и будем стараться делать всё, чтобы область и в будущем оставалась привлекательной и для инвестиций, и для жизни», — добавил губернатор.
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#Александра Склярова#Белгородская область#Масло#Подсолнечное масло#Белгород#Вячеслав Гладков
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