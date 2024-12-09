Гладков: Белгородская область вторая в России по количеству спортивных сооружений

Posted 9 декабря, 17:46
Published 9 декабря, 17:46
Modified 9 декабря, 17:46
Updated 9 декабря, 17:46
В Белгородской области активно развивают спортивную инфраструктуру и отдельные виды спорта. В частности волейбол и футбол, которыми традиционно славится регион. Вкладываются также в баскетбол, лёгкую атлетику, хоккей, плавание и другие направления.
Особое внимание уделяют адаптивной физкультуре. Из по состоянию на 2024 год занимаются порядка 45 тысяч человек. Для этого направления организовали 147 мероприятий, отметила министр спорта региона Наталья Жигалова.
Всего в текущем году в 509 региональных спортивных мероприятиях поучаствовали более 65 тысяч жителей.
К 2027 году власти планируют вывести регион в тройку лидеров в рейтинге Министерства спорта РФ, сообщил губернатор. Сейчас Белгородская область занимает пятое место, а по уровню обеспеченности спортивными сооружениями — второе.
В области сейчас 33 спортивные школы, 18 из них со статусом олимпийского резерва, Академии спорта и плавания, Центры спортивной подготовки и адаптивных видов спорта «Вершина», а также 80 региональных спортивных федераций.
Одна из лучших в России Белгородчина в направлении по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». В этом году более 100 тысяч человек приняли участие в сдаче нормативов. Из них более 71 тысячи получили знаки отличия.
В 2027 году планируется увеличить число участников комплекса до 105 тысяч человек, а количество награждённых знаками отличия — до 86 тысяч.
Расширят и сеть спортивной инфраструктуры. Для этого из федерального бюджета было выделено более 242 млн рублей. Их направят на строительство пяти умных площадок, шести площадок ГТО и одного модульного сооружения.
Спорт — дело не только полезное, но и прибыльное. В 2022 году ввели спортивный налоговый вычет — за занятия спортом возвращают часть потраченных средств. В 2023-м его получили 1233 жителя, а в 2024-м уже 1772 человека.
В проекте «Дворовый тренер» задействовали 345 тренеров и 283 площадки, провели порядка 3 тысяч мероприятий. На них побывали более 50,5 тысяч жителей.
Вячеслав Гладков также дал поручение расширить работу Фонда «Защитники Отечества» на муниципалитеты. То есть людей, которые, например, вернулись с СВО с ранением, включать в работу по привлечению к занятиям спорта и физической культурной.