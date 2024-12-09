Гладков: Белгородская область вторая в России по количеству спортивных сооружений

Одна из лучших в России Белгородчина в направлении по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». В этом году более 100 тысяч человек приняли участие в сдаче нормативов. Из них более 71 тысячи получили знаки отличия.