По вине пьяных водителей в Белгородской области погибли 25 человек, 112 ранены

За данное нарушение недобросовестным водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторный проступок или отказ от медосвидетельствования водителя могут привлечь по ст. 264.1 УК РФ и лишить свободы на два года. Также могут конфисковать принадлежащее ему транспортное средство.