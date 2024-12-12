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Posted 12 декабря, 07:31

Published 12 декабря, 07:31

Modified 12 декабря, 07:31

Updated 12 декабря, 07:31

В Белгородской области отстранено 3956 водителей с признаками опьянения

По вине пьяных водителей в Белгородской области погибли 25 человек, 112 ранены

12 декабря 2024, 07:31
Фото: 1MI. В Белгородской области отстранено 3956 водителей с признаками опьянения

Белгородские автоинспекторы поймали почти 4 тыс. пьяных водителей с начала года

Сюжет
ДТП
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С начала года 3956 водителей лишены права управлять автомобилем, потому что их поймали за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Речь идёт в том числе о тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования.

Пьяные автомобилисты спровоцировали 88 ДТП, в которых погибло 25 человек, а пострадало ещё 112.

За данное нарушение недобросовестным водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторный проступок или отказ от медосвидетельствования водителя могут привлечь по ст. 264.1 УК РФ и лишить свободы на два года. Также могут конфисковать принадлежащее ему транспортное средство.

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