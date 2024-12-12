По вине пьяных водителей в Белгородской области погибли 25 человек, 112 ранены

Posted 12 декабря, 07:31
Published 12 декабря, 07:31
Modified 12 декабря, 07:31
Updated 12 декабря, 07:31
С начала года 3956 водителей лишены права управлять автомобилем, потому что их поймали за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Речь идёт в том числе о тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования.
Пьяные автомобилисты спровоцировали 88 ДТП, в которых погибло 25 человек, а пострадало ещё 112.
За данное нарушение недобросовестным водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторный проступок или отказ от медосвидетельствования водителя могут привлечь по ст. 264.1 УК РФ и лишить свободы на два года. Также могут конфисковать принадлежащее ему транспортное средство.